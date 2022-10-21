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【優惠情報】惠康7-Eleven本周優惠一網打盡　焦點：任選雪糕或雪條2件照價9折

社會 11:16 2022/10/21

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惠康7-Eleven本周優惠一網打盡，焦點包括任選雪糕或雪條2件照價9折。（資料圖片）

惠康超市、7-Eleven即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有7-Eleven DREYER'S及雀巢指定雪糕雪條4件$55、淳茶舍部分茶類飲品及水動樂、零系電解質飲品20元3支等優惠；惠康任選雪糕或雪條2件，照價再9折。

惠康

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旋風激抵優惠 （優惠期：快閃3天 21-23/10/2022）

  • 任選雪糕/雪條 2件，照價再9折
  • 買任何產品滿$100，加$33換2盒MOMOKO日本蛋

至慳至抵價 （優惠期：21-27/10/2022）

  • 維他奶各款6包裝豆奶飲品，$33/2排
  • 精選4罐大罐裝啤酒，$40/盒
  • 維達柔韌4層衛生紙，$50/2條

7-Eleven

優惠1 ：

淳茶舍大紅袍烏龍茶/ 消茶普洱茶/ 消茶煎茶/ 玉露綠茶(無糖)/ 茉莉花茶/ 水動樂電解質/ 零系電解質飲品500毫升，$20／3支。優惠期由即日起至10月25日。

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優惠2 ：

DREYER'S REAL DELIGHT 大豆製雪條/ 冰凍甜點（各款）/ 百福豆乳雪糕杯（各款）/ OREO雪糕系列（各款）/ 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批，$55／4件。優惠期由即日起至10月25日。

優惠3：

樂事薯片184.2克/ 多樂脆粟米片198.4克 （各款），$44／2件，優惠期由即日起至10月25日。

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記者：陳麗娜

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