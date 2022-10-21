【李啟言傷勢】李啟言生日應援近萬人參與　舞者促早日釋出調查報告：解開心中疑惑

▲ 阿Mo要加油。

舞蹈員阿Mo（李啟言）在MIRROR演唱會發生意外後，至今仍然留院，情況備受關注。

據阿Mo父親李盛林牧師在上周六（10月15日）發的代禱信透露，阿Mo部分肌肉有微弱醒覺的現象，不過由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致他間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。

在10月12日生日的阿Mo，他的一班支持者及舞者朋友在巴士站的廣告燈箱為阿Mo加油打氣，祝願他早日康復，同時又在銅鑼灣舉行一連10日的集氣會展覽，不少市民亦到場為阿Mo打氣及送祝福。

【COLLAR成員】So Ching往阿Mo應援展覽 蘇芷晴為李啟言許願打氣：我相信你

感激大家對阿Mo的支持

活動尾聲，阿Mo的一班舞者朋友在社交網寫下感言作總結，並指今次活動有近萬人參與，感謝大家願意犧牲自己放飯、放工、放學時間，以行動告訴阿Mo並不孤單：

大家好，我們是李啟言Mo的朋友們。 藉著活動的尾聲，我們想向每一位曾經來到Stillhouse 參與應援的熱心人士表達衷心的謝意。 在過去短短的一星期內，竟有接近過萬人到訪參與是次活動；我們看見不論男女老幼，來自各行各業的大家願意犧牲自己放飯、放工、放學甚至自己的私人時間特意抽空前來，實在是萬般的感動——謝謝你們用行動告訴Mo：他並不孤單。 縱然排隊等待時間長達個多小時，但大家都非常耐心地等候，為的只是親筆留下一字一句：為我們的好友Mo留下一個祝福、給予一個支持、增添一份力量。 我們相信大家累積起來的力量必定就如羽毛一樣：共同拼湊出一雙堅實的翅膀，讓Mo能夠再次展翅高飛。

他們望借這次機會能解除各方的疑慮和誤會，指今次應援僅由一眾Mo的好友自發性地舉辦：

我們亦希望借這次機會解除各方的疑慮和誤會。這次應援僅由一眾Mo的好友自發性地舉辦，當中並沒有涉及任何公司、團體或機構。我們幸虧得到不少義務性質來幫忙的朋友支持，包括圖像設計、現場佈置以及讓我們放置手幅的各家店舖等等。沒有大家的幫忙，相信未必能夠完成一個如此完滿的應援。感謝你們。 最後，我們再次衷心感謝每一位持續關注事態發展，一直支持Mo的朋友。你們的這份力量和愛除了為Mo帶來極大的鼓舞外，更為他的家人、Soching、甚至我們帶來極大的支持。 然而，雖然這個應援活動來到了尾聲；但整個演唱會事故仍然充斥著很多的不解和疑惑。活動或將要完結，但整個事故的後續處理還必需繼續進行。

最後他們又表示整個演唱會事故仍然充斥著很多的不解和疑惑，活動或將要完結，但整個事故的後續處理還必需繼續進行，希望政府和相關部門能夠早日作出正面回應及交代：

在此，我們希望政府和相關部門能夠早日作出正面回應及交代，釋出完整且令人信服的調查報告，讓社會大眾能夠清楚了解整個事故的來龍去脈，解開受害者及其親屬心中的疑惑，及找出相應的負責單位。 李啟言的一眾好友上

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