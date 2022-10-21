【季前賽xMIRROR】演唱會事故後首出席公開活動　姜濤+Ian+Edan+Stanley記招展球技

▲ 姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）現身。

MIRROR演唱會發生嚴重意外後，全團即刻暫停工作休息近兩個月，今天（10月21日）姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）等聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等《季前賽》演員出席劇集記者會，亦是意外發生後首次現身出席活動。

而MIRROR經理人花姐未有現身，現場有半百傳媒，大會亦表明唯一出席高層鍾廣德不會受訪。

會上，由姜濤率領成員包括張繼聰、梁業、郭嘉駿、呂爵安、邱士縉的「痴漢隊」，與由陳卓賢率領成員包括袁劍偉、陳安立、吳啟洋、葉振弘、黃定謙的「翰林大學隊」較量球技。

4子甫現身全場尖叫不絕，久未現身活動的四子狀態大勇，在籃球場上施展渾身解數。一班「鏡粉」為了一睹偶像風采，一早抵達會場為他們打氣。

兩隊較量

姜濤全程戴上口罩，成功開齋入了1球。Ian射入一球靚3分波，Stanley並入了1球。Edan雖然沒有入波，但落力跑足全場。

兩隊經過較量後，最終「翰林大學隊」以13:5勝出「痴漢隊」。

而「痴漢隊」一眾隊員需要接受大懲罰，被「翰林大學隊」隊員「彈額頭」。

【季前賽】MIRROR演唱會意外後首見記者 姜濤下月舉行復工首個音樂會

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