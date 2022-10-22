【李啟言傷勢】阿Mo父親坦言身心俱疲　垂淚感慨遲遲未有調查報告

MIRROR演唱會事故發生至今快將3個月，MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）在昨天（10月21日）出席ViuTV劇集《季前賽》的記者會，亦是MIRROR成員自意外發生後首次出席公開活動。

姜濤在當日接受訪問時公開表示，希望政府有關部門早日提交提告，讓大眾知道真相。

至於事故中受重傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫，他的父親李盛林牧師每逢周六晚都會發出代禱信，今晚（10月22日）發出第13封代禱信。

李盛林牧師首先寫道：

感恩： 1. 「 Stillhouse 的祝福」 我們曾兩次到訪Stillhouse。整個祝福活動看到有過萬人扶老攜幼，甚至排上了個多小時，為的是對啟言送上祝福。曾在門口被有心人送上一兩句打氣和慰問支持，我們的眼淚禁不住地湧出來。 2. 「感謝愛心醫護」 在啟言生日當晚，給他送來一個精緻美麗的細小生日蛋糕鼓勵，他更深深表示每天24小時同行的感謝。 3. 「摘除造口喉管」 等待了四天，造口喉管終於在身體狀況回復平穩後會摘除，之前那種疼痛可暫時舒緩。（感謝神，在等候摘除期間曾發燒，仍可用這造口喉管抽痰）

然後李盛林牧師續稱政府跨部門工作小組仍然未有報告，並用上多個長頸鹿圖案以示等到「頸都長」：

代禱：

「我 (主耶穌）的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9）

（一）啟言最新情況

1. 「 摘除造口喉管後的適應」

原有的傷口應該可以一星期左右癒合，盼能按進度漸漸復原。期間的飲食須更為小心。

2. 「吞嚥反射神經能完全康復」

這有助於他在進食上有不同質地的嘗試。

3. 「繼續中西治療的果效」

起碼有五至六項結合的治療仍每天密集進行，盼這些結合治療能幫助啟言的復康進度。

4. 「神經訊號的傳遞」

請繼續為啟言的感官神經和活動神經的重生醒覺禱告。·

（二）Mo 爸媽

1. 「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛」

最近一次的探訪，走到床邊，看到啟言正睡著，看著他的時候，眼淚不期然地流下來。祈願神醫治我們的身心靈。

2. 「Mo爸已開始投入有限度的工作」

以前認識的朋友或學生第一眼都不能認出Mo爸來，隨著便說：嘩，你瘦了那麼多！（當然，頭髮剷去了也有這觀感吧！）

（三）政府「跨部門工作小組」

又一個月過去了，耳中仍好像聽著「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是。。。🦒🦒🦒🦒♾️♾️🦒🦒🦒🦒