【季前賽】MIRROR首親回應演唱會事故　姜濤促政府早日交真相：快點有個交代【有片】

MIRROR演唱會發生嚴重意外後，全團即刻暫停工作休息近兩個月，今天（10月21日）姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）等聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等《季前賽》演員出席劇集記者會，亦是意外發生後首次現身出席活動。

會上，由姜濤率領成員包括張繼聰、梁業、郭嘉駿、呂爵安、邱士縉的「痴漢隊」，與由陳卓賢率領成員包括袁劍偉、陳安立、吳啟洋、葉振弘、黃定謙的「翰林大學隊」較量球技。

當中MIRROR成員姜濤、Ian、Edan、Stanley齊接受訪問，也是MIRROR事故後首次受訪。

▲ 姜濤、陳卓賢（陳慧安 攝）

姜濤望大家多包容

對於今次演唱會的意外，姜濤直言盼政府真的可以理解我們的心情，因大家都很想知道真相，並希望可以快點有個交代，應該要負責任的去負責任。

他又希望大家在這段時間能予更多包容，特別是Dancer和So Ching：「他們的感受是大家都理解不到，所以給予多點包容，我們是一條船，我們是可以一齊行落去。希望大家多給予支持，不喜歡的可以不看，我們這個期間需要大家多少少的支持。」

姜濤又指早前藉着旅行，與家人細訴這幾年的心事，是一個很難得的機會，因出道後都沒有機會能與家人好好相處。

▲ 姜濤（陳慧安 攝）

Edan透露意外反思不少

Edan又指今次的意外令其需用一段時間沉澱及反思了不少：「每位兄弟的復原程度不一，所以都需要兩個的時間再出來見大家，我相信我們整個團隊最大希望以後利用我們的資源做更多事。」

談到會否補辦演唱會，Edan說：「暫時未有消息會於明年補辦演唱會，相信要等所有情況穩定後，再考慮這個Action。」

另外，提到近日有傳他秘撻文青女神袁澧林，Edan澄清指與女方只屬好朋友關係：「聽過這段傳聞一段時間，但都沒有太多回應，因為不是事實，加上可能因為我們之前經常合作,大家是只是朋友。」

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Stanley直言有迷失

至於他們有否到醫院探望阿Mo，Stanley說：「我們一開始有問公司可否探阿Mo，但公司覺得不可以我們太多人去，所以我們只能隔空去了解。(有否找阿Mo的爸爸？）我們沒找過阿Mo的爸爸，公司有Keep住跟阿Mo的爸爸去Update情況和看看有甚麼需要。我們都真的很心急想知道情況，看看能否給予幫助。」

提到他們在這段時間有沒有感到迷失，Stanley直言絕對有此感覺：「因為不知個情況會變成怎樣，要慢慢調節個心情，這些都需要時間，所以繼續慢慢調整，公司亦有因應我們的心理情況，作出幫助。（有否看醫生?）我沒有，但意外發生後，公司很擔心我們的情緒，請了醫生幫我們作檢查。」

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Ian回應辭演電影一事

至於早前有指Ian因心情尚未平復為由，辭演由陳大利執導的電影《拼命三郎》,對此他回應表示：「一直都很想參與電影的演出，終於迎來了一次很難得的機會，做甚麼作品也好，都需要200%預備好。」

他續指：「其實辭演是因為很重大的決定，電影公司很好、很體諒。但我覺得不太想拖延大家的進度，沒可能整個劇組百多人等我一個，二來是當下的我未能肯定自己在10月可沉澱到好一點，並投入角色內，所以作岀這決定。」

▲ （左起）姜濤、呂爵安、邱士縉、陳卓賢。（陳慧安 攝）