【日本開關】冬季限定光與馬點燈活動重臨 3大重頭戲點綴東京夜空
休閒消費 14:03 2022/10/21
光與馬兩者如何兩相容？可以，而且還很精采。東京有一個燈光展名為「TOKYO MEGA ILLUMI」，是自2018年起每年舉辦的冬季限定點燈活動，在光與馬的室外遊樂園中欣賞醉人景致，打卡打到手軟。
今年「TOKYO MEGA ILLUMI 2022-2023 」已於上周六（10月15日）展開，活動直至2023年1月9日。今年重頭戲是「MEGA ILLUMI SHOW」、「拍照景點」、「光X馬活動」3大活動，並將去年極受歡迎的表演節目和景點翻新。
其中不能錯過的景點是「TWINKLE TUNNEL」，打通兩個區域是鋪滿全彩LED的隧道，彷彿在璀璨星空裏進行一趟時光旅行。
另外，噴水Show「MEGA ILLUMI SHOW水與光的共舞」也是重點環節目，配合節奏明快的音樂而閃耀的燈光Show，將氣氛推至高峰。
「TOKYO MEGA ILLUMI 」的場地交通方便，從東京車站或台場乘車約20分鐘就可抵達會場「大井競馬場」。入場費因應不同日子有異，星期六、日大人（18歲以上）1,000日圓、兒童及學生500日圓；平日大人800日圓、兒童400日圓。此外，部分日子會休園，出發前宜先瀏覽官網。
記者：周美好