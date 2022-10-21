【日本開關】冬季限定光與馬點燈活動重臨　3大重頭戲點綴東京夜空

▲ 今年「TOKYO MEGA ILLUMI 2022-2023 」冬季限定光與馬點燈活動已開始，由即日起至明年1月。（相片：TOKYO MEGA ILLUMI IG）

光與馬兩者如何兩相容？可以，而且還很精采。東京有一個燈光展名為「TOKYO MEGA ILLUMI」，是自2018年起每年舉辦的冬季限定點燈活動，在光與馬的室外遊樂園中欣賞醉人景致，打卡打到手軟。

▲ 「TWINKLE TUNNEL」的隧道鋪滿全彩LED燈，繽紛色彩耀目生輝。（相片：TOKYO MEGA ILLUMI IG）

今年「TOKYO MEGA ILLUMI 2022-2023 」已於上周六（10月15日）展開，活動直至2023年1月9日。今年重頭戲是「MEGA ILLUMI SHOW」、「拍照景點」、「光X馬活動」3大活動，並將去年極受歡迎的表演節目和景點翻新。

其中不能錯過的景點是「TWINKLE TUNNEL」，打通兩個區域是鋪滿全彩LED的隧道，彷彿在璀璨星空裏進行一趟時光旅行。

▲ 在樹覆蓋幾層光簾，透過鐳射映出美麗醉人景致。（相片：TOKYO MEGA ILLUMI IG）

另外，噴水Show「MEGA ILLUMI SHOW水與光的共舞」也是重點環節目，配合節奏明快的音樂而閃耀的燈光Show，將氣氛推至高峰。

「TOKYO MEGA ILLUMI 」的場地交通方便，從東京車站或台場乘車約20分鐘就可抵達會場「大井競馬場」。入場費因應不同日子有異，星期六、日大人（18歲以上）1,000日圓、兒童及學生500日圓；平日大人800日圓、兒童400日圓。此外，部分日子會休園，出發前宜先瀏覽官網。

記者：周美好