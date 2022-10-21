  • 28°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本開關】冬季限定光與馬點燈活動重臨　3大重頭戲點綴東京夜空

休閒消費 14:03 2022/10/21

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

今年「TOKYO MEGA ILLUMI 2022-2023 」冬季限定光與馬點燈活動已開始，由即日起至明年1月。（相片：TOKYO MEGA ILLUMI IG） 　

光與馬兩者如何兩相容？可以，而且還很精采。東京有一個燈光展名為「TOKYO MEGA ILLUMI」，是自2018年起每年舉辦的冬季限定點燈活動，在光與馬的室外遊樂園中欣賞醉人景致，打卡打到手軟。

「TWINKLE TUNNEL」的隧道鋪滿全彩LED燈，繽紛色彩耀目生輝。（相片：TOKYO MEGA ILLUMI IG） 　

今年「TOKYO MEGA ILLUMI 2022-2023 」已於上周六（10月15日）展開，活動直至2023年1月9日。今年重頭戲是「MEGA ILLUMI SHOW」、「拍照景點」、「光X馬活動」3大活動，並將去年極受歡迎的表演節目和景點翻新。

其中不能錯過的景點是「TWINKLE TUNNEL」，打通兩個區域是鋪滿全彩LED的隧道，彷彿在璀璨星空裏進行一趟時光旅行。

在樹覆蓋幾層光簾，透過鐳射映出美麗醉人景致。（相片：TOKYO MEGA ILLUMI IG） 　

另外，噴水Show「MEGA ILLUMI SHOW水與光的共舞」也是重點環節目，配合節奏明快的音樂而閃耀的燈光Show，將氣氛推至高峰。

「TOKYO MEGA ILLUMI 」的場地交通方便，從東京車站或台場乘車約20分鐘就可抵達會場「大井競馬場」。入場費因應不同日子有異，星期六、日大人（18歲以上）1,000日圓、兒童及學生500日圓；平日大人800日圓、兒童400日圓。此外，部分日子會休園，出發前宜先瀏覽官網

記者：周美好

相關文章

【日本開關】疫後旅遊日本轉用e-SIM卡你要知　退稅電子化資料直接傳輸到海關
12:49 2022/10/20
【日本開關】疫後旅遊日本轉用e-SIM卡你要知　退稅電子化資料直接傳輸到海關
【日本開關】日本第2家任天堂官方商店　11月11日大阪開幕【內附連結】
10:19 2022/10/19
【日本開關】日本第2家任天堂官方商店　11月11日大阪開幕【內附連結】
【日本開關】福岡4個賞花勝地大檢閱　日本波斯菊盛開旺季【內附交通】
13:27 2022/10/14
【日本開關】福岡4個賞花勝地大檢閱　日本波斯菊盛開旺季【內附交通】

你可能感興趣

【日本開關】疫後旅遊日本轉用e-SIM卡你要知　退稅電子化資料直接傳輸到海關
12:49 2022/10/20
【日本開關】疫後旅遊日本轉用e-SIM卡你要知　退稅電子化資料直接傳輸到海關
【日本開關】日本第2家任天堂官方商店　11月11日大阪開幕【內附連結】
10:19 2022/10/19
【日本開關】日本第2家任天堂官方商店　11月11日大阪開幕【內附連結】
【日本開關】福岡4個賞花勝地大檢閱　日本波斯菊盛開旺季【內附交通】
13:27 2022/10/14
【日本開關】福岡4個賞花勝地大檢閱　日本波斯菊盛開旺季【內附交通】
旅遊資訊 日本 東京 綜藝節目 表演

最高瀏覽

【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
18:16 2022/10/20
【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
【複雜關係】富家女揭中學同學是爸爸小三　驚訝媽媽知情啞忍︰人生太荒唐
13:31 2022/10/20
【複雜關係】富家女揭中學同學是爸爸小三　驚訝媽媽知情啞忍︰人生太荒唐
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
15:44 2022/10/20
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢