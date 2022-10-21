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【美國研究】 舉中指可增強自信感　有助忍痛長達125秒

健康 15:29 2022/10/21

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「舉中指」原來除了紓壓，還可以增加疼痛耐受性。美國一項研究中指出，「舉中指」能增加疼痛耐受性。研究過程中研究人員指示參加者於冷壓測試中反復作出非攻擊性手勢及「舉中指」，最後結果顯示「舉中指」於增加疼痛耐受性中效果最顯著。

最新影片：

美國密芝根州卡拉馬祖學院（Kalamazoo College）心理學系教授Autumn B. Hostetter的研究團隊，日前發表了「禁忌手勢如何增加疼痛耐受性」(How Taboo Gesture Increase Pain Tolerance）的研究報告，展釋他們的實驗過程與結果。

報告指出於實驗過程中，研究人員會平均指令參加者作出非攻擊性語言及攻擊性語言，一隻手每隔一秒比出「中指」或「食指」，同時把手把手放進冰水中。然而把手移開時，為他們測量手的疼痛耐受性並讓他們報告痛感。

然而，結果顯示參加者的生理狀態或心率等數值並沒有變化，但「舉中指」組別的參加者平均能承受疼痛大概125秒，而作出非攻擊性手勢的組別只有113秒，比「舉中指」組別少12秒。

研究團隊根據這數據，得出研究結果為舉中指能減輕疼痛感知約10%不適感，推論是因為攻擊性舉動可有效地分散注意力並增加自信，故有效忽略不適的症狀。

同場加映

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責任編輯：羅嘉欣

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