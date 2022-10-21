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【鯁喉意外】女子睡前忘脫下假牙　熟睡後誤吞致鯁死

食用安全 12:54 2022/10/21

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女子睡前忘脫下假牙，熟睡後誤吞致鯁死。

口含異物本就是危險的事，睡著後更有機會誤吞導致窒息。哥倫比亞就有一名女子因睡前忘脫下假牙，結果在口含假牙情況下熟睡，竟誤吞假牙鯁喉，最終不治身亡。

最新影片：

綜合外國媒體報道，哥倫比亞一名48歲女子在睡前忘記將假牙脫下，含著假牙獨自在房間入睡。沒多久，其家人在睡房外聽見奇怪聲音，入房查看才發現女子已沒有呼吸，急忙將其送院。原來，女子在熟睡中誤吞假牙，導致呼吸道阻塞。醫護人員試圖將假牙從呼吸道取出，但為時已晚，女子在送院途中已失去氣息；她最終因「呼吸道阻塞」宣告身亡。亦由於事故罕見，經曝光後，引發當地大量民眾關注及轉載案件。

首3至5分鐘是關鍵

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。身旁的人可以在等待醫護人員到場之前，將患者身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出異物。

另外，不少人情急之下可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出異物。醫生指此做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。若異物剛好塞住氣管，吐不出來，可引致無法呼吸，有機會缺氧窒息並破壞腦細胞。長時間缺氧，會導致昏迷，腦細胞受損情況最嚴重時，更會引致腦腫而死亡。

醫生教4大急救法

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同場加映：12款鯁喉高危食物

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責任編輯：羅嘉欣

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