【下流上車族】父母代申請居屋大女拒當樓奴　調查指逾半港青認為置業屬「妄想」

▲ 《下流上車族》第4集講到父母代兩女兒申請居屋，卻惹來大女反感，揚言拒絕當樓奴。

香港樓價冠絕全球，年輕人對「上車」感到灰心。TVB台慶劇《下流上車族》昨晚第4集說出年輕人不欲做樓奴的心聲，超市經理車志明（林敏驄飾）和妻子莫雯慧（江美儀飾）填表抽居屋，並替兩女兒一併申請，大女芊芊（郭柏妍飾）非常反感與媽媽爭執，揚言拒絕做樓奴。

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車志明夫妻填表抽何文田居屋時商討策略，認為夫妻與兩名女兒分開兩張表申請，能提高抽中機會率。雯慧向女兒解釋，何文田居屋很值錢，屆時她們可以樓換樓，購入鄰近的私樓。

怎料大女芊芊非常反感，母女爆發爭執，「你幫我們申請？有沒有問過我們？我沒有說過要買樓！」雯慧稱只是用她們的名字，到時由父母供樓，但芊芊直言當爸爸退休後，始終都要交由兩姊妹繼續供樓。

芊芊斥︰唔想成世孭住層樓

雯慧罵女兒從來都沒有給過家用，沒有資格反對；芊芊怒斥父母也不能擅自代她們填表，主宰她的人生。

那你就可以隨便填我的名字？決定我的人生？我不要一輩子背負著一層樓，甚麼都做不到，我不要做樓奴！我知你好恨有層樓，但你也不能強迫我們，跟你一起發置業夢！

媽媽反擊指「有樓叫業主，沒樓一輩子租樓的才叫樓奴。」兩人反問細妹蔓蔓（羅毓儀飾），想一畢業就有層樓，還是未工作就背負幾百萬債務，令細妹陷入兩難。

「上車」是本港年輕人的世紀難題，有機構早前進行置業調查，發現大部分港青認為買樓是結婚及生兒育女的先決條件。另逾半受訪者直言在港置業是「妄想」。

關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組在9月2日至25日期間，進行了「香港青年婚姻意向與住屋期望意見調查 」，以了解港青在結婚的意向上與住屋之間的相互關係，以網上及街頭訪問18至45歲的青年人，收回923份有效問卷。

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近4成人因置業問題推遲結婚

調查結果顯示，在整體受訪者中，近6成人認同買樓是決定與伴侶結婚的先決條件；另有約7成人認同買樓是決定與伴侶生育的先決條件，當中逾4成人更表示「好同意」，反映出置業與生育的關係較置業與結婚的決定為高。此外，近4成受訪者更表示，因置業問題需推遲結婚計劃。

結果亦顯示，約6成受訪者表示可負擔的樓價為600萬元以下。可是樓價高企，逾半受訪者表示在港置業屬「妄想」，2成受訪者則認為屬「幻想」。對於成功置業機會，逾3成受訪者感到絕望給0分；另一成多受訪者稱一半半，分數為5分；而整體平均分只得2.6分。

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責任編輯︰林綺玲