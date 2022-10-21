【梅艷芳】王丹妮港大任嘉賓憶成長經歷　Louise少怨天尤人：只會視為上天的考驗

王丹妮（Louise）昨晚（10月20日）以嘉賓身份去到香港大學，出席講座「和林奕華做朋友之交換成長：一人有一部陪我長大的電影」分享會，Louise與林奕華談及演出電影《梅艷芳》的心路歷程。

同時，Louise與在場同學分享不少童年艱辛經歷，藉此鼓勵年輕新一代不怕困難，勇敢面對挑戰，在場同學亦踴躍發問。

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人生難題豈止300個

Louise談到會平衡工作及照顧8歲女兒的時間：「可能自小父母不是陪伴自己太多，會覺得生活缺乏了愛，既然如此我會給予下代更多的陪伴時間，我不是溺愛，而是像朋友一樣，最重要是溝通。」

她笑言，當初有對女兒隱瞞自己參演《梅艷芳》，但後來滿街是宣傳，最終隱瞞不了，Louise說：「老師都知道了，唯有對她說，媽咪當演員了。帶她到戲院看這齣戲，左邊是女兒，右邊是老公，兩個邊看邊喊，女兒很投入，原來她也很早熟。」



主持人林奕華問Louise人生遇過最大的難題，她指過去遇過的人生難題豈止300個，說：「最難是要面對父母分開，自己要極速成長，其後兩年媽咪經濟出現問題，自己想如何可以搵錢幫屋企，如何保護媽咪，當時要想很多方法，懊惱得頗痛苦。」

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潮媽啟發時尚觸覺

Louise續回憶稱，媽咪當年每天做兩份工：「每天只有3小時睡覺，累得一次眼花撞爆商場玻璃門，更弄傷眼睛，回家戴上黑超亦不願告訴我們，免得我們嚇倒，見到媽咪如此辛苦，我感到沒有事情值得抱怨，她既然堅持到湊大我們，相信沒有更大的難題是解決不到。所以我很少抱怨，只會視為上天的考驗。」

她指，媽咪是對其一生影響最大的人，除堅毅性格，媽咪亦甚有潮流觸覺及衣着品味， Louise笑稱：「當年她已染紅色頭髮，坐電單車、穿皮褸，她甚麼型格服飾也有，衣着研究是她啟發了我，我返學時，同學指媽咪似黑社會大佬老婆，很有霸氣，我就很自豪自己媽咪與眾不同。」

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曾遇超級渣男

Louise在講座中分享不少其生活點滴，當中有她小時候看過，印象最深的電影《這個殺手不太冷》。至於印象最深的歌曲是鄧麗君主唱的《漫步人生路》，因為婆婆經常聽，令她認識此歌。

另外，她又大爆情史，表示曾遇過超級渣男，受過嚴重情傷。對於尋覓真正的愛情，並說：「大家要有共同目標。」

▲ 王丹妮一家三口。

奪金像獎最佳新演員

現年32歲的王丹妮自幼在新界屯門友愛邨長大，17歲參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，正式入行做時裝模特兒。

Louise在23歲那年意外懷孕並於同年產下女兒，由此成為未婚媽媽，在2015年與羅孝勇交往，於2020年12月結婚，羅孝勇視繼女如親生女兒，一家三口幸福生活。

在2021年電影《梅艷芳》上映後，Louise正式成為演員，並憑此片奪第40屆香港電影金像獎最佳新演員獎項。

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