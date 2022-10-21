  • 28°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物過敏】愛爾蘭大學生遊東京飲咖啡　嚴重過敏休克入ICU眾籌回國就醫

食用安全 13:00 2022/10/21

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

愛爾蘭女大學生在日本旅遊期間因飲了一杯咖啡，引發嚴重過敏休克。

咖啡是不少都市人的日常杯中物，但日前就有一名愛爾蘭女大學生，在日本旅遊期間因飲了一杯咖啡，引發嚴重過敏休克被送入當地醫院深切治療病房醫治。家屬希望將事主帶回愛爾蘭救治，惟醫療專機費用卻高達17.4萬英鎊（約港幣155萬元），現需眾籌集資籌募費用。

最新影片：

據英國媒體《鏡報》報道，年約20歲的事主Aika Doheny正就讀愛爾蘭國立戈爾韋大學（National University of Ireland Galway），兩星期前她在日本東京旅遊期間，飲了一杯咖啡後出現休克的嚴重過敏反應，隨即被送院救治。

醫生為她處方腎上腺素來緩解過敏反應，惟她的情況一直未見好轉，並被轉送到另一間醫院的深切治療部留醫。事主家人希望把她送回愛爾蘭醫治，但由日本飛往愛爾蘭的醫療專機，費用高達17.4萬英磅。事主家人為此感到徬徨，並發起眾籌，而愛爾蘭政府表示已得悉事件，但不便評論個案，亦未透露詳情，承諾會全力提供支援。

【同場加映】9類容易誘發濕疹的食物、常見致敏食物及急救法一覽

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 過敏 敏感 咖啡 愛爾蘭 日本 東京

最高瀏覽

【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
18:16 2022/10/20
【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
【複雜關係】富家女揭中學同學是爸爸小三　驚訝媽媽知情啞忍︰人生太荒唐
13:31 2022/10/20
【複雜關係】富家女揭中學同學是爸爸小三　驚訝媽媽知情啞忍︰人生太荒唐
【工作過勞】連續工作11小時疑過勞　23歲女工捲入大型攪拌機慘死
13:00 2022/10/20
【工作過勞】連續工作11小時疑過勞　23歲女工捲入大型攪拌機慘死