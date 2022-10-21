【食物過敏】愛爾蘭大學生遊東京飲咖啡　嚴重過敏休克入ICU眾籌回國就醫

▲ 愛爾蘭女大學生在日本旅遊期間因飲了一杯咖啡，引發嚴重過敏休克。

咖啡是不少都市人的日常杯中物，但日前就有一名愛爾蘭女大學生，在日本旅遊期間因飲了一杯咖啡，引發嚴重過敏休克被送入當地醫院深切治療病房醫治。家屬希望將事主帶回愛爾蘭救治，惟醫療專機費用卻高達17.4萬英鎊（約港幣155萬元），現需眾籌集資籌募費用。

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據英國媒體《鏡報》報道，年約20歲的事主Aika Doheny正就讀愛爾蘭國立戈爾韋大學（National University of Ireland Galway），兩星期前她在日本東京旅遊期間，飲了一杯咖啡後出現休克的嚴重過敏反應，隨即被送院救治。

醫生為她處方腎上腺素來緩解過敏反應，惟她的情況一直未見好轉，並被轉送到另一間醫院的深切治療部留醫。事主家人希望把她送回愛爾蘭醫治，但由日本飛往愛爾蘭的醫療專機，費用高達17.4萬英磅。事主家人為此感到徬徨，並發起眾籌，而愛爾蘭政府表示已得悉事件，但不便評論個案，亦未透露詳情，承諾會全力提供支援。

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責任編輯：羅嘉欣