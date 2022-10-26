【職場新人】每個月請足兩日有薪病假 Fresh Grad：不放白不放

▲ 有薪病假如何計算。

有薪病假應該如何放？最近有中層在網上發帖，指公司每個月會給予員工兩天有薪病假，但有新入職的Fresh Grad每個月都請足兩日有薪病假，更跟同事講「有薪病假不放白不放」。雖然有薪病假是打工仔的福利，但是否要「用到盡」？有薪病假是否能夠累積？

該名中層表示，公司最近請了個剛畢業的新同事，該名新同事入職4個月，每個月均準時請足兩日有薪病假，「基本上每個月都收到她嘅病假申請」。令她氣憤的是，該名新同事更周圍更其他同事講，有薪病假是員工福利，不放白不放，令同事質疑她純粹是「射波」，並不是真的生病，間接增加其他同事的工作負擔。

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1. 有薪病假的定義

根據《僱傭條例》，有薪病假的定義是如病假至少連續4天，並能出示醫生紙，僱員就可以領取請假當日的五分之四薪金。

值得留意的是，除非公司有寬鬆的政策，否則僱員若只請假一日，不論是否持有醫生紙，法例之下僱主其實亦有權扣除工資。

2. 有薪病假可以累積？

根據《僱傭條例》，僱員在受僱的首年內每工作滿1個月，便可累積2天有薪病假；之後每工作滿1個月可累積4天。有薪病假可在整個受僱期間持續累積，但在任何時間不得超過120天。

3. 病假津貼如何計算？

疾病津貼的每日款額相當於於僱員在病假當天或病假首天（如病假日數連續多於一天）前12個月內所賺取的每日平均工資的4/5。如僱員的受僱期不足12個月，則以該段較短期間計算。

3.有薪病假月月清的後果？

有薪病假每月「用到盡」，正常情況下對打工仔影響不大，但要小心僱主會因應員工的表現而影響到升職加薪。

不過，若員工因意外或受傷而需要放很長時間的病假，打工仔則要計算自己累積的有多少日。舉個例子，1名入職1年打工仔若因腳傷需要放30日病假，但由於她/他每個月請足病假，累積病假為0，扣除當月的4日連續病假可以照出五分之四的薪金後，餘下的26日均以無薪計算。

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