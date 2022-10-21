【侵權睇波】深水埗零售店疑賣侵權影視設備　30歲男店主被捕

▲ 深水埗零售店疑賣侵權影視設備，30歲男店主被捕。

海關較早時接獲版權持有人的投訴，指有人在網上平台開設帳戶，售賣特定應用程式以收看收費電視頻道，涉嫌違反版權之規避業務。賣家亦在深水埗開設零售店舖售賣有關影視設備。海關版權及商標調查（行動）科監督洪漢榮表示，經調查後海關日前（19日）搜查深水埗有關之店舖，檢獲4部智能電視，41部平板電腦及62套有關影視設備，它們已預載有關特定應用程式以規避收看收費電視頻道，估計市值港幣12萬元，人員隨即拘捕該名30歲男店主。

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海關版權及商標科技罪案組調查組高級調查主任蔡俊威表示，被侵權之收費電視，已施加有效措施來保護作品，用戶必須由版權持有人提供之解碼器或帳戶才能收看，一般年費由千多元起，但被捕人向顧客聲稱，透過特定之應用程式便可以觀看有關收費電視頻道，年費只需240至280元不等，顧客只需下載他提供的超連結安裝便可收看，店主為了吸引顧客更聲稱有3日的免費試看版。

海關表示，侵權的規避應用程式，在播放時會有延遲及質素較差，而臨近4年一度的世界盃盛事，相信有不法之徒會用各種手法提供侵權服務，海關會加強打擊，任何人士觸犯版權條例之規避業務可被罰款50萬元及監禁4年，市民不應以身試法。

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記者：曾秋文