【侵犯版權】深水埗零售店疑賣侵權影視設備　30歲男店主被捕

▲ 深水埗零售店疑賣侵權影視設備，30歲男店主被捕。

海關較早時接獲版權持有人的投訴，指有人在網上平台開設帳戶，售賣特定應用程式以收看收費電視頻道，涉嫌違反版權之規避業務。賣家亦在深水埗開設零售店舖售賣有關影視設備。海關版權及商標調查（行動）科監督洪漢榮表示，經調查後海關日前（19日）搜查深水埗有關之店舖，檢獲4部智能電視，41部平板電腦及62套有關影視設備，它們已預載有關特定應用程式以規避收看收費電視頻道，估計市值港幣12萬元，人員隨即拘捕該名30歲男店主。

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海關版權及商標科技罪案組調查組高級調查主任蔡俊威表示，被侵權之收費電視，已施加有效措施來保護作品，用戶必須由版權持有人提供之解碼器或帳戶才能收看，一般年費由千多元起，但被捕人向顧客聲稱，透過特定之應用程式便可以觀看有關收費電視頻道，年費只需240至280元不等，顧客只需下載他提供的超連結安裝便可收看，店主為了吸引顧客更聲稱有3日的免費試看版。

海關表示，侵權的規避應用程式，在播放時會有延遲及質素較差，而臨近4年一度的世界盃盛事，相信有不法之徒會用各種手法提供侵權服務，海關會加強打擊，任何人士觸犯版權條例之規避業務可被罰款50萬元及監禁4年，市民不應以身試法。

Now TV表示，曾向海關舉報懷疑非法傳播未經授權的節目，主要涉及中文電影等內容。Now TV指，消費者要清楚理解所購買的視頻應用程式或盒子及其提供的內容是否已獲內容供應商授權，提醒未經授權所提供的節目並沒有任何保障，例如：畫面質素、內容持續性等等，又稱若日後發現有侵害版權的情況出現， 會向相關執法機關舉報，亦不排除會向有關人士或機構提出民事索償。

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記者：曾秋文