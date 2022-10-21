【神預測】5歲仔畫一家四口暗藏玄機　媽媽一年後誕雙胞胎預言成真

▲ 美國一名5歲男童畫了一家四口的肖像，卻原來暗藏玄機。（Twitter圖片）

小朋友的童言童語大人未必放在心上，不過有時他們語出驚人，令父母大吃一驚。美國一名5歲男童畫了一家四口的肖像，卻原來暗藏玄機，媽媽在一年後誕下雙胞胎，竟然將兒子畫中的預言變成真。

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據英國《鏡報》報道，美國女作家Rebecca Woolf早前回應Twitter一個有關「孩子對你說過最奇怪的話是甚麼？」的帖文，分享自己的真實經歷。Rebecca在Twitter表示，她的兒子在5歲時，畫了一幅他們一家四口和兩個倒置小人的肖像。往後神奇的事情發生了，她寫道︰

一年後，我生下了一對雙胞胎。

用紅筆畫兩個倒置人仔

Rebecca分享兒子當時所畫的圖畫，從照片可見他用藍筆畫出爸爸、媽媽、自己和妹妹。可是明明家庭只有4個人，他卻特別用紅筆在較高位，畫上兩個倒置的細小人仔，分別在父母旁。Rebecca並沒有意識到這幅畫對她的意義，幾個月後她懷孕了，而且是一對雙胞胎女兒，正正如兒子所畫一樣。至於這對雙胞胎Bo和Revi，現在已經11歲。

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兒子一幅畫在不知不覺中預測媽媽會懷上雙胞胎，聽起來不禁令人毛骨悚然。有網民留言表示，「這太瘋狂了」、「當我看到這張照片時，我覺得你兒子看到了雙胞胎靈魂的到來」。

網民分享相似經歷

Rebecca的帖文引起不少家長留言，紛紛講述他們相似的經歷。有媽媽指兒子一直到3歲時，習慣提到「我最後一次活著」及他曾經做過的事情或認識的人，有一次他說「我死於火災」；另一位媽媽指，一個4歲的男童曾給她一個氣球，並說她可以在懷孕期間保存著它，她驚訝地問「我甚麼時候懷孕了？」，他說「5天」，而她在此前求子3年，已經歷了3次流產，結果3天後她驗孕，真的懷孕了！

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責任編輯︰王明芳