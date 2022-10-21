【童你Chat】父子挑戰問答畫全家幅任務　小鐵漢盼當超級英雄最怕爸爸鬧

▲ 小鐵漢父子接受兩大任務挑戰，即睇爸爸有多了解仔仔！（文子健攝）

爸爸媽媽有幾了解子女的內心世界？《湊得輕鬆啲》之「童你Chat」將會一連3集，邀請3對親子組合，透過問答和畫畫任務，考考家長對小朋友的了解程度。另外，TOPick亦邀請了心理學家剖析親子的畫作，了解一家人的關係。

今集主角是患有先天性心臟病的5歲小鐵漢（鄭亦辰）和爸爸Jayco，小鐵漢自出生後經歷6次大手術，父母都守護在旁，陪伴他度過難關。直至去年打完「終極大佬」，植入了心臟起搏器後重獲健康，父母曾感慨一家三口由悲慘故事，走到大團圓結局。

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▲ 父子最愛超級英雄系列，出街都要戴住Iron Man手套！（文子健攝）

任務一：問答遊戲

經歷過患難的小鐵漢父子，到底有多合拍？第一個任務是問答遊戲，爸爸要回答10條關於小朋友的問題，每題10分，總分100分。首先當然有「送分題」，包括「小鐵漢最喜歡哪一個英雄人物」，但爸爸都苦惱了很久，原來小鐵漢實在喜歡太多角色，而且日日不同，最後爸爸回答了「Dr. Strange」，慶幸答對了。父子更一齊做Dr. Strange的招牌動作，做得似模似樣，果然是忠實粉絲！

另一條問到「小鐵漢最好的朋友是誰？」爸爸同樣苦惱了一會，毫無頭緒之下寫了「爸爸」，

最好的朋友，有交流的，是我！對嗎？

充滿自信的回答，卻換來小鐵漢氣急地要求重寫，「不是你呀！擦掉它！」在小鐵漢的提示下，寫了一名小女孩的名字，小鐵漢更表示，希望與女朋友仔一齊去主題樂園玩。

最終結果，爸爸Jayco答對了7條，答錯3條，總分70分。Jayco笑言，覺得自己表現不錯，只是答題時有太多一廂情願，小鐵漢則指，自己比較喜歡媽媽，因爸爸會鬧他，但都喜歡跟爸爸玩。

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任務二：畫全家幅

第二個任務，父子要各自以「屋企人做緊一啲嘢，包括自己」為題，繪畫一幅畫。小鐵漢的作品非常豐富，繪畫了大量英雄人物和卡通角色，包括有「美國隊長」的盾、「金鋼狼」的爪等，也有自己食小籠包、與媽媽在門口打招呼等；還寫了「3」字，原來這是已故太婆以前教他寫，每次寫3字，都是為了紀念太婆。

而爸爸的作品就很簡明，一家人在主題樂園中度過萬聖節，城堡前面有噴水池，後面放煙花，一家三口就在樂園裡遊玩。

「心‧啟‧晴」心理健康中心心理學家李偉堂表示，這幅畫名叫《家庭動力畫》，當畫者聽到「屋企人做緊一啲嘢，包括自己」，會理解為「一家人一起做一些事」，還是「各自做一些事」，可以反映家庭親密度。

從爸爸的畫作可見，小朋友在父母中間，這是很常見的現象，代表小朋友是整個家庭的焦點。不過另一邊廂，由於父母很著緊小朋友，或會減少夫妻之間的溝通交流，建議兩人可以抽時間拍拖。

至於小朋友的畫，畫了不同英雄人物，這對幼兒是好訊息，代表當他感到不安、擔心時，心裡都有英雄人物支持和保護他，這些假想人物成為保護盾，

不過，畫作相對較難看到他和父母的關係，反而反映他現在最需要是心靈的保護。

▲ 心理學家李偉堂表示，小鐵漢現在最需要是心靈的保護。（陳國峰攝）

父子相處之道

爸爸Jayco分享父子相處之道，他表示適當時候要做孩子的導師，訓導他，但大部分時間都是朋友，一起去玩和體驗。現時小鐵漢雖然健康情況穩定，但都要定期覆診，預計2、3年後亦要更換心瓣大手術，以應付身體的需要。小鐵漢坦言覺得驚，但只要摸著心臟起搏器，就覺得自己像英雄人物，不覺害怕。爸爸有感，

信念很簡單，就是不相信他會有事，我永遠相信自己有抱孫的一日，這是我的人生夢想。

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記者︰林愛娜

攝影︰文子健

剪接︰文子健