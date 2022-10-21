【離鄉別井的故事】移居英國分享為子女選校心得　港媽：如果喺香港住唔會生小朋友

▲ 《離鄉別井的故事》

由簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視節目《離鄉別井的故事》，昨日（10月20日）播出的第9集邀請了嫁給英籍印度人丈夫的Kay Leong，分享為子女教育問題而定居英國生活的媽咪經。

Kay由雜誌編輯搖身一變成為幼兒教育課程設計員，教導幼兒關於電腦編碼的概念，走在潮流的尖端。正正因為她的前瞻性，決定和英籍印度裔丈夫定居英國，讓一對子女在英國長大，在多元文化的環境下成長。

Kensington校網好

Kay早於10年前曾遠赴英國working holiday約兩年，在當地結識現任丈夫，二人婚後在香港生活，直至2015年為生小朋友決定移居英國。Kay著重子女的教育成長，希望小朋友在英國長大是移民最重要的原因：「一來香港讀書，我自己睇法係壓力大，好多嘢改嚟改去，呢個係最主要原來。」

Kay先後為丈夫誕下一對子女，一家四口住在Kensington（肯辛頓）社區，由於環境及校網好，適合子女成長。

兩夫婦以月租2000英鎊（約港幣17,720）的900多呎單位，Kay續說：「二來環境，呢度地方大啲，space好緊要。同埋自己都覺得唔止教育制度，係成個社會，點樣鼓勵到創造力，你有獨立思考各樣嘢。我自己有個極端諗法，就係如果我要喺香港住的話，我唔會生小朋友。」

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教子女講廣東話

節目中，大仔Dylon即使在西方國家長大，但一開口就可以說出一口流利的廣東話，可見Kay花了不少心思去教育兒子傳承自己所知所學。

Kay直言，英國的教育並非全部都是happy school，有的入學資格甚高，有的只要兄姊在校內讀書，弟妹便能順利就讀：「希望子女喺開心同自己環境成長，佢可以幫自己作出選擇，而唔會畀其他人或我指責。」

此外，節目中Kay還帶Jessica體驗「一日保姆」，由準備小食到接放學，讓Jessica預演當媽的樂趣。

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