【牙刷壽命】感冒可能因牙刷暗藏細菌導致 專家拆解4個更換牙刷關鍵時機

▲ 牙刷多久要更換一次？

牙刷是每日必用的物品，有研究發現牙刷每平方寸可容納至少20多萬個細菌，比馬桶含菌量更多，究竟多久要更換牙刷呢？台灣的黃文龍牙醫師提醒，牙刷3個月就應該換，千萬不要為了想省錢而不換牙刷，如果牙刷放太久病原滋生，刷牙反而吃進細菌和病毒，可能會害自己感冒。

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黃文龍牙醫師列出，應該更換牙刷的4種情況，更呼籲不但要替自己更換，更要幫長輩留意牙刷：

1. 刷毛岔開外翻

刷毛外翻爆開，代表牙刷的潔牙能力已經打折，需要更換。如果短期內每一把牙刷都爆開，可能要把刷牙力道放輕，或是換一個品牌的牙刷試試。

2. 刷毛底部變色

刷毛底部出現黃色或黑色污漬，都是牙刷細菌滋生的訊號，代表牙刷已經髒了，可以更換。

3. 生病感冒後

口腔中的感冒病毒和細菌，可能在牙刷上不斷繁殖，感冒康復後建議直接更換新牙刷，和感冒源說掰掰。

4. 牙刷使用3個月後

即便牙刷看起來很乾淨，仍建議3個月換一次新牙刷，比較健康。

文章獲微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科授權轉載。