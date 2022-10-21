【假日好去處】11月首周末屯門舉辦青少年滑板大賽　另設滑板體驗班、主題攤位遊戲

▲ 11月首周末屯門舉辦青少年滑板大賽，另設滑板體驗班、主題攤位遊戲。（民坊提供）

首屆「空中滑板祭」將於11月5日及6日假民坊屯門愛定商場「空中滑輪運動場」舉行。屆時大會將舉辦「全港青少年滑板大賽2022」，讓年輕人在充滿活力的場地上盡顯身手，一較高下；大會另設滑板體驗班、主題攤位遊戲及 DIY帆布袋工作坊，香港滑板一哥、首位獲體院精英獎學金資助的滑板運動員陸俊彥（俊仔），亦會到場表演，絕對是滑板愛好者、男女老幼不容錯過的滑板界年度盛事。

刺激青少年滑板比賽 鬥快、鬥跳、鬥花式

「全港青少年滑板大賽 2022」將於民坊屯門愛定商場「空中滑輪運動場」（D 區 停車場上蓋），設有 U12 及 U18 組別，兩個年齡組別的參賽者分別可參與四個不同的項目，當中比賽項目及模式詳列如下：

U12 比賽（11月5日） U18 比賽（11月6日） Mini Skate Game: 適合任何程度的參賽者，大會將按照參賽者的程度要求他們做出相應花式。成功挑戰到最後的參賽者將成為冠軍。 Skate or Dice Game: 主持人會公佈一項花式作題目，參賽者 需擲骰子決定花式次數，成功達成主持 人要求者獲勝。 Speed Track Contest: 參賽者需要完成指定路線的賽道，完成時間最快的參賽者將成為冠軍。 Best Trick Contest: 每人參加者有五次機會展示花式動作，大會將紀錄每次花式動作所獲的分數，分數最高者取勝。 Highest Ollie Game: 參賽者需要以 Ollie 方式 跳躍。跳躍高度最高者將勝出賽事。 Highest Ollie Game: 參賽者需要以 Ollie 方式跳躍。跳躍高度最高者將勝出賽事。 Bank to Bank Contest: 參賽者需要從兩個坡道上以 Ollie 來回跳躍，坡道之間距離會隨參賽者的成功次數不斷拉長，成功創造最遠距離者則獲勝。 Bank to Bank Contest: 參賽者需要從兩個坡道上以 Ollie 來回跳躍，坡道之間距離會隨參賽者的成功次數不斷拉長，成功創造最遠距離者則獲勝。

勝出者將獲豐富獎品，包括滑板、Tee shirt或Cap 帽。參賽者由即日起可免費報名，額滿即止。

除了舉辦「全港青少年滑板大賽2022」外，大會當日亦安排豐富節目，當中最矚目的是香港滑板亞運代表選手陸俊彥（俊仔）及其他滑板界星級人物 Ngau、嘉駿、 F. Brian，為大家即場表演滑板不同花式。

其他活動則包括來自香港理工大學的街舞團體「Good Stuff 好嘢」表演、由專業導師指導的滑板體驗班、以滑板及運動為主題的攤位遊戲及DIY 帆布工作坊。

▲ （民坊提供）

民坊三個屯門商場消費 免費換取體驗

即日起，市民在民坊旗下位於屯門的三個商場（愛定商場、兆禧苑商場及山景商場）消費滿50元，即可換取參與空中滑板祭攤位遊戲體驗；消費滿300元即可換取參與空中滑板祭滑板體驗班體驗。名額有限，額滿即止。

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責任編輯：陳麗娜