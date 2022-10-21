【與魚同游】男子返工壓力大 家中打造3米魚缸跳水減壓

不少人都因不同的原因而在家中養魚，日本就有一名魚類發燒友特意在家中訂製了一個長達3米的魚缸，他的魚缸不單止用以來養魚，他不少更會跳下魚缸中與魚兒「暢泳」減壓，新奇的做法引起網民熱議。

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綜合媒體報導，當地一名男子從小便熱愛養魚，家中一直都會設立多個魚缸。近日事主忽發其想，可在家中另外再設置一個3米長的巨型魚缸，魚缸之大不單可供他用來養魚，更加可以當他上班感到壓力大時，回家後便可以整個人潛入缸中與魚兒「暢泳」減壓。有創意的「減壓奇招」一經社交媒體流傳隨即惹來熱議。

事主「@ryukiystyle3」素來會在其Twitter上分享各種的養魚心得。然而，日前他分享了自己特製一個3米魚缸「暢泳」一事，隨即有近7萬網民喜歡。他還指，為了避免巨型魚缸一旦漏水會令家中水浸的危機，故他特意地在房間的地板上加裝了去水位。他還表示「無論上班如何不開心，只要想起『家中有一個3米長的魚缸』就壓力全消。」

就事主所分享的照片中可見，事主在魚缸中「暢泳」時魚缸外還有其他人正在觀賞魚類，但事主卻在同一個缸中游泳，場面十分怪異。而且，從照片中可見，事主在游泳時身穿短袖衫褲，並頭戴泳鏡，而當事主在魚缸內即使整個人伸直，缸內空間依然綽綽有餘，事主更可做出「翻身」等動作。故事主亦指，巨型魚缸比他想像中的高度更加高，故他每次「暢泳」時都會把魚缸頂蓋拆除，以免有「遇溺」的情況發生。​​​​​​​

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網民對於這減壓方法都有不同的意見。有部分人擔心衛生問題，亦有部分人擔心「魚兒的感受」。

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責任編輯：羅嘉欣