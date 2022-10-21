【冒充廉署】涉冒廉署人員被控3罪　商人提堂准保釋候訊

▲ 六旬商人涉冒充廉署人員，向1名男子求醫的診所職員核實其醫生證明書。（資料圖片）

六旬商人涉冒充廉署人員，向1名男子求醫的診所職員核實其醫生證明書，被控3項冒充廉政公署人員罪，今（21日）在西九龍裁判法院提堂。案件押後至12月16日再訊，待辯方索取文件，被告准以5,000元保釋。

被告譚榮柏（67歲，商人），被控3項冒充廉政公署人員罪，控罪指他於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅和林璟瑋冒充廉署人員。

被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至12月16日再訊，待辯方索取文件，被告准以5,000元保釋，不得接觸控方證人。

資料顯示，被告的女朋友與駕駛公司車的男子，於2017年7月涉交通意外，惟2人無法達成賠償協議。該名男子其後到診所接受治療，並獲發4張醫生證明書。

該名男子的僱主於2020年向被告的女朋友提出民事索償，小額錢債審裁處最終命令被告的女朋友向男子的僱主作出賠償。被告涉曾致電該診所，自稱廉署人員要求核實上述4張醫生證明書的內容。

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記者：陳曉欣