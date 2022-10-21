【持肚行兇】孕妻懷念前男友味道　丈夫買遍香水仍無法解決

▲ 一名孕婦持肚行兇，因懷念前男友的味道，竟要求老公去搵舊愛的香水。

孕婦情緒容易起伏，不時都會持肚行兇，馬來西亞有一名孕婦，因念念不忘前男友身上的味道，丈夫為了安撫他的情緒，買遍市面上所有香水，但都無法滿足妻子的慾望。最終，他只好找以歸還前男友送她的衣服為由，請妻子約舊愛出來見面，讓她聞到滿意為止，人夫懷疑妻子想念的根本就是前男友的體味。

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綜合外媒報道，馬來西亞這名人夫的真實故事，被好友分享到社交平台，內文寫道：「我的老婆在懷孕時，非常想念她前男友的味道，我聽了以為她在開玩笑。」而這名丈夫為了安撫妻子的情緒，答應去買同款的香水，但妻子卻不知道前男友是用那一隻牌子的香水，只記得聞起來是那種味道。

丈夫只好買遍市面上的香水，但都不是妻子記憶中的味道，他勸告妻子不要被慾望牽引，孕妻鬧著情緒誓不罷休，堅持要聞到前男友的味道。束手無策下，丈夫只好想到約妻子的舊愛出來：

妳以還前男友送給妳的衣服為由，把他約出來見面，就可以聞到他使用什麼品牌的香水了。

妻子成功約見前男友，不過當他們見面時，丈夫卻感受不到他身上有什麼獨特的香水味，只聞到股麵包味。

妳盡量呼吸他身邊的空氣，直到滿意為止，因為在此之後，我將不會再滿足妳這樣的要求。

他認為妻子想念的根本不是什麼香水味，而是前男友身上的體味。

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責任編輯︰王明芳