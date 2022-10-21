【日本旅遊】訪千葉縣玩盡豪華露營　嚴選4個Glamping地點夜空睇星【內附詳情】

▲ 駱駝酒店度假村的帳幕住宿。(圖片由酒店提供)

未出發先興奮，在日本食玩買之餘，也可親親大自然，不妨去千葉縣來一個豪華露營（Glamping）。大家毋須大包小包的拿帳篷、煮食用具、食材，便可輕身出發，當地有些豪華露營，甚至能享受到如酒店般的舒適服務。TOPick精挑千葉縣4個Glaming熱點。

九十九里町公爵花園酒店

酒店結合了商務、度假及豪華露營體驗，坐落在可欣賞美麗日出的九十九里海灘旁邊，白天可以在海邊或庭院玩耍，晚上可以欣賞美麗的星空。

▲ 九十九里町公爵花園酒店以來自美國加州的貨櫃小屋住宿。(圖片由酒店提供)

住在來自美國加州的貨櫃小屋，內裡空間充足又舒適，備有浴室、雪櫃等設備，最多可容納7位旅客，閒時可在木地板及戶外區域活動，悠閒得很。晚上可置身於花園美景中享用晚餐，有以九十九里海鮮烹製而成的美味燒烤餐，而在12月至2月，更可以享用季節限定的海鮮鍋。

▲ 九十九里町公爵花園酒店的住客可在花園美景中享用晚餐。(圖片由酒店提供)

地址：283-0105 千葉縣, Kujukuri, Ao 2315-28

駱駝酒店度假村

度假村占地面廣闊，設有酒店及高爾夫球場，賣點是住宿類型選擇多。首選住在Airstream銀色拖車，外有桌子、雙人吊床等戶外設施。喜歡在外活動的可選約50平方米、有屋棚的甲板上建置的住宿設施。或是約150平方米大小的私人帳幕。

▲ 駱駝酒店度假村的Airstream銀色拖車住宿。(圖片由酒店提供)

在洗澡方面則有含有天然氡温泉的大浴場。附近有兒童公園、小馬公園和高爾夫球場等多樣設施可以遊玩。

▲ 駱駝酒店度假村的Airstream銀色拖車住宿。(圖片由酒店提供)

地址：千葉縣夷隅郡御宿町，3360 Kamifuse

花山水旅館

距養老溪谷站約20分鐘車程的旅館，正位於自然環境豐富的溪谷沿岸。此處除了能看見「會所瀑布」，也有機會巧遇野鳥及鹿。

▲ 位於溪谷沿岸的花山水旅館，露營客房充滿大自然氣息。(圖片由酒店提供)

露營客房選擇多，有擺放桌子及床的標準客房與寬廣客房，或是選擇舒適且有私人浴室廁所的高級客房與套房。另外，客房附有的開放式露台也是賣點所在。

▲ 位於溪谷沿岸的花山水旅館，露營客房充滿大自然氣息。(圖片由酒店提供)

地址：千葉縣夷隅郡大多喜町，49 Kaisho, Otaki-Machi, Isumi-Gun, Chiba 298-0276

Sport & Do Resort Resol之森

營區佔地約3.3平方公里，內有豪華露營、餐廳、森林探險Tarzania、游泳池、高爾夫球及温泉等豐富多元設施。

▲ Sport & Do Resort Resol之森的帳幕小屋。(圖片由酒店提供)

當中有彷彿置身於森林之中的露台小屋、有搭配開放式甲板露台的帳幕小屋，以及有如高山別墅般的小木屋等住宿。

客人更可於露天浴池中享受天然温泉「紅葉乃湯」，此處的温泉是黑咖啡色的，是長柄町温泉的特色。晚餐則是充滿鄉村風味的燒烤菜式，可以品嘗到海﹑山﹑鄉村的美味菜餚。

▲ Sport & Do Resort Resol之森的帳幕小屋。(圖片由酒店提供)

地址：297-0201千葉縣長生郡長柄町 521-4 Ueno

記者︰劉妙賢