【胃酸倒流】長期胃酸倒流可演變成食道癌　營養師教14種方法紓緩胃酸倒流

▲ 長期胃酸倒流可演變成食道癌！營養師介紹14種方法紓緩胃酸倒流。

都市人不少都有胃酸倒流問題，主要典型症狀為胸口灼熱或酸逆流感。若症狀頻密，每星期一次或以上致影響日常生活，就證明有可能已患上「胃酸倒流病」(GERD)。台灣營養師程涵宇對此表示，胃酸倒流患者若長期沒有改善，可能會演變成食道潰瘍，長期處於慢性發炎狀態，更有機會引發食道癌。

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程涵宇在其FB專頁解釋，胃酸倒流除了通常感覺胸口灼熱、酸逆流感明顯，還有非典型症狀包括吞嚥困難、咳嗽、胸痛、咽喉炎、逆流性牙侵蝕、氣喘、聲音沙啞等。除了以藥物治療，改變生活方式做飲食調整，同樣可以幫助改善症狀自癒。她介紹14種可減少胃酸倒流的自然方法，輕鬆緩解胃食道逆流。方法均獲科學研究支持，可安全執行。

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內容獲「程涵宇營養師」授權轉載。

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責任編輯：張沛