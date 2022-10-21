【施政報告2022】允許境外觀光旅行團「團進團出」？　楊潤雄：本港空間有限實施閉環或有困難

▲ （林宇翔攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄及創新科技及工業局局長孫東於今日（21日）舉行記者會，闡述《行政長官2022年施政報告》中其政策範疇的相關措施。

《施政報告》提出用6億元推出為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。香港旅遊發展局亦會推出新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」以帶動本地氣氛和消費，新一輪「賞你遊香港」詳情昨日公布，6.4萬本地遊名額，即日起消費滿800元，11月9日起憑收據報名，詳情即看【下一頁】。

旅遊業界認為「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」幫助有限，建議政府參考日本通關初期，安排境外觀光旅行團「團進團出」，透過半閉環管理及遵守指定防疫措施，令業界可以接待境外旅行團。楊潤雄指，防疫措施嚴謹，無可避免令遊客出入境有影響，但本港防疫措施已逐步放寬，期望疫情受控可進一步放寬。明白無條件允許旅客入境可幫助業界，但不同地方做法有異，要平衡本港經濟及公共衞生，已得悉業界的訴求，但本港空間有限，完全閉環管理或有困難，要檢視香港可否做到閉環旅遊，強調當局希望在能力範圍內，幫助業界。

文化發展方面，十四五規劃將香港定位「中外文化藝術交流中心」，政府明年起也將每年舉辦「流行文化節」，消息人士稱，首屆將以香港流行文化殿堂級代表梅艷芳、張國榮等作主題，料可帶動旅遊業。楊潤雄解釋，文化節集中1960至90年代，因為上述時期本地流行文化全球流行，希望透過其影響力再推廣本地文化；近年亦有樂團或音樂在本地很受歡迎，並成為香港的潮流，相信文化節對推動本地文化會有建設性。

另外，當局亦會支持本地創作打入串流平台播放，開拓新的發行渠道，支持本地電視台與內地、亞洲地區聯合製作節目。

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部分國際運動比賽移師其他國家，楊潤雄指，個別一兩個項目可能有考慮，移師其他地方舉辦，「我哋都要接受啦」，重申香港適合舉辦大型的國際項目，相信主辦方將會再臨港舉辦活動。

被問到當局會否增加投放非精英體育項目的資源，楊潤雄表示，資源有限，選擇精英體育項目須訂立條件，取決於其是否奧運項目，過往運動員表現等，重申不代表政府忽視新興及發展中的項目，強調當局有透過不同的體育總會提供支援，希望讓有表現的運動員，有更多參加國際賽事的機會。

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記者：陳麗娜