馮允謙黃淑蔓舉行發燒音樂會　Marf+Winka現身捧場撐好友

▲ 馮允謙黃淑蔓出席silent concert音樂會。

唱作歌手馮允謙（Jay）、黃淑蔓（Feanna）出席Silent Concert新品發佈會，並跟現場樂手現場即席表演。COLLAR成員Marf及Winka亦是座上客之一，但她們並沒有受訪。

活動上，Jay和Feanna分別上台現場獻唱《Take A Breath》及《差一點我們會飛》，更以CP 組合靚聲和唱《How Many Times》，台下觀眾均戴上專業耳機享受演出的細緻聲音。

Feanna隨後即指自己想擔任Jay的個唱嘉賓，Jay即踢爆Feanna很濫：「她早前也跟伊健說想任其嘉賓！哈哈！」

一向著重音質的Jay 事後表示是此品牌的用家，早前演唱會演出亦是配戴品牌耳機，而Feanna 平時經常使用耳機聽歌亦著重舒適度，及注重外觀。

Jay Fung又提到女朋友近日返加拿大，令自己十分掛念，但同時要專心工作，因年尾底有好多商演，及有出碟計劃，更有機會明年舉行大型演唱會，故日日都要開工。

二人不知Marf和Winka來捧場，但Feanna稱跟Winka識於微時，參加過不少唱歌比賽，所以感謝對方支持，Jay Fung亦指希望有機會跟她們合作。

最新影片：宋熙年訪問