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【日本開關】關西有馬溫泉必玩推介　一文盡睇5間附私人風呂旅館【附官網網址】

休閒消費 15:38 2022/10/21

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位於關西的有馬溫泉，屬於日本三大古泉之一，鄰近港人熱門旅遊地大阪。（官網圖片）

日本令港人日思夜想的除了美食，當然還有溫泉。其中位於關西的有馬溫泉，屬於日本三大古泉之一，位於神戶市溫泉區，距離港人熱門旅遊地大阪不遠。TOPick推介以下5間附有私人風呂的有馬溫泉旅館，快為回鄉之旅好好計劃一下吧！

有馬格蘭德飯店（官網圖片）

1. 有馬格蘭德飯店

有馬格蘭飯店是有馬溫泉區最大規模的溫泉度假酒店，最大特色是最上層的展望大浴池「雲海」可望盡有馬溫泉街的美麗景色。

飯店提供「金泉」和「銀泉」，「金泉」因含鐵的鹽化物，與空氣接觸而成茶色，稱為金泉；而透明泉水則稱為「銀泉」。

有馬御苑（官網圖片）

2. 有馬御苑

有馬御苑位置便利，位於有馬溫泉區中心，日式客房空間寬敞，設有日式床舖，並鋪有榻榻米地板。有馬御苑提供的溫泉為「金泉」，泉水呈黃褐色，館內附設露天溫泉，亦有附設咖啡廳、禮品店。

中の坊瑞苑（官網圖片）

3. 中の坊瑞苑

旅館是擁有逾150年歷史的老字號溫泉旅館，位於神戶有馬溫泉區，鄰近金之湯和郵票文化博物館，提供按摩服務和往返有馬溫泉站的免費接駁服務。注意的是旅館禁止13歲以下的兒童入住，對於想享受寧靜假期的人來說，相信是個好選擇。

竹取亭円山（官網圖片）

4. 竹取亭円山

竹取亭丸山溫泉旅館距離JR有馬站15分鐘步行路程，更提供往返有馬站的免費接駁服務。旅館距離有馬溫泉區僅10分鐘步行路程。

旅客辦理好住房登記後，更可以免費揀選有可愛花紋的日式束口袋一個，不止可在入住旅館期間使用，也可以帶走作為紀念品，相當貼心。

陶泉御所坊（官網圖片）

5. 陶泉御所坊

陶泉御所坊建於 12 世紀，深得不少文人墨客及政治家垂青，包括著名小說家谷崎潤一郎、吉川英治及伊藤博文等，是有馬歷史最悠久的溫泉旅館，距離有馬溫泉車站僅5分鐘步行路程。

旅館坐落在瀧川溪畔，設有室外溫泉，提供傳統部屋食，即Room Service服務。旅館充滿傳統日式古意，鍾情日式文化的人不可錯過！

記者：王嵐

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