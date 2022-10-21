【親子好去處】西九下月辦世界兒童日嘉年華　一連兩日玩盡攤位遊戲及工作坊

▲ 西九文化區下月舉辦世界兒童日嘉年華，有咚咚仔與咕咕喵與小朋友合照打卡。（有關機構提供相片）

11月20日是世界兒童日，一個屬於兒童的節日，爸媽必定要帶小朋友出去慶祝一番！由香港救助兒童會主辦的「世界兒童日嘉年華」將於11月19至20日，於西九文化區舉行，今年會以藝術為主題舉辦一系列親子活動，一次過玩盡攤位遊戲、工作坊、聽故事及免費扭氣球等。

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西九文化區的大草地將變身成嘉年華場地，一家大細去西九草地野餐之餘，更可順道去「世界兒童日嘉年華」放電！是次嘉年華特備一系列親子活動，以藝術力量促進兒童心理健康發展。

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屆時小朋友可以在佔地4,500平方米的大草坪上，一次過玩盡攤位遊戲、工作坊、聽故事，精彩活動包括免費扭氣球、Donut & Ah Meow「500 倍正能量」小遊戲、面部彩繪、藝術工作坊等。

同場更有「SAM之童畫填色比賽」得奬作品展覽，還有咚咚仔與咕咕喵（Donut and Ah Meow）同大家合照打卡，是周末的親子好節目。

▲ 世界兒童日嘉年華地圖一覽。（有關機構提供相片）

活動詳情︰

日期︰2022年11月19至20日（六、日）

時間︰星期六上午11時至晚上8時

星期日上午11時至晚上7時

地點︰西九文化區高草坪（M+旁的草坪）

門票︰家庭套票（2名成人 + 2名13歲以下小童）$200

家庭套票（2名成人 + 1名13歲以下小童）$150

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責任編輯︰林綺玲