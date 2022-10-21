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【施政報告2022】孫東冀5年內引4類創科企業來港發展　稱內地數據向港流通有助建立智慧城市　　

社會 15:52 2022/10/21

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創新科技及工業局局長孫東。（陳國峰攝）

行政長官李家超近日公布任內首份施政報告，當中提及會在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，就4大發展方向制訂重點政策，即：實現香港「再工業化」、壯大創科人才庫、建設智慧香港、積極融入國家發展大局同時鞏固香港國際化，措施包括100億元「產學研1+計劃」、優化「科技人才入境計劃」等。

當局推出涉款100億的「產學研1+計劃」，以配對形式資助不少於100支大學研發團隊把科研成果商品化。創新科技及工業局局長孫東今日（21日）說，仍在研究如何選出這些研發團隊，但基本原則包括考慮團隊以往是否有曾可商品化的科研成果、研究是否具市場價值、團隊能力、大學對團隊的支持等。他指，明年會向立法會提出撥款申請。

當局目標是未來5年吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業，孫東指，希望引進的企業主要涉及4類，包括屬高技術行列、可達至國際領先；會為香港經濟增長帶來貢獻；可幫助改進香港就業，為香港年青人製造更多就業機會；可利用香港所長、服務國家所需，令香港更好地融入國家發展大局。

被問到引入龍頭創科企業，預計可為本港GDP帶來多少增長，孫東稱，製造業佔GDP的比重是創科發展的重要指標，雖暫時未能明確列出目標，但指在10年內，由現時製造業佔本港GDP約1%提升至10%，形容為：「計劃是進取，但不能說連想都不敢想，我想這要取決於全社會的共同努力。」

另外，對於施政報告中提出，港府將與內地探討內地數據向港流通的安排，共同推動大灣區智慧城市協同發展。孫東稱，目前仍在與內地當局積極磋商，部分優先考慮涉及的範疇，主要涉市民日常生活息息相關的，如教育、科技、交通及金融訊息等，他提到對於科研團隊，尤其是涉及生物科技的研究，數據的流通十分重要。他又說，人工智能、數據科學等均是香港創科日後的發展重點領域，香港亦有條件成為世界先進的數據中心，相信內地的數據向港流通，將對香港發展智慧城市、數字經濟、貿易物流等有幫助。

他說，正研究本港要制定哪些相關措施，令內地流向香港的數據可妥善運用及保存。

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記者：黃悅晴

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