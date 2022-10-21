【#她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN吳家忻齊騷唱功　指林千渟夠癲喪適合做室友

▲ 陳毅燊與吳家忻。

劇集《#她和她的戀愛小動作》男女主角陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）在昨晚（10月20日）出席「Viu Chit Chat」線上見面會，跟網民互動分享拍攝點滴，又首度Live獻唱主題曲《作動小愛戀》，令人聽出耳油！

《#她和她的戀愛小動作》今午便有第5集上架，吳家忻透露獲不少身邊朋友捧場收看，成功勾起他們追劇的衝動，而ANSONBEAN則笑言被朋友認為劇中角色「Jason」根本就是為他度身訂造：「因為Jason戇直性格係有啲似現實中嘅我！」在旁的家忻十分同意表示：「未拍之前覺得唔似，拍完之後就發覺真係好似，你應該會成日有啲唔覺意嘅小動作會激嬲女朋友。」

兩人席間重溫精彩情節，劇情講述超愛芫荽的Hayley（吳家忻飾）和Jason（ANSONBEAN飾）在家中與室友Ling（林千渟飾）打邊爐時，Jason無問Ling意見就直接將芫荽放入爐中，令不喜歡芫荽的Ling超嬲。原來現實中的家忻是「反芫荽怪」：「我是極度討厭芫荽，如果有朋友好似Jason咁，已經會絕交。」

林千渟癲喪啱做室友

相反，ANSONBEAN在劇中就完成了兩項成就解鎖，首先是食芫荽，「我唔係特別鍾意芫荽，拍完之後已經接受到，不過都怕食完個口會有陣芫荽味。」至於另一個「成就」就是說話溫柔了，「我學識咗講嘢要溫柔啲，因為拍攝前圍讀時我係做唔到。」

吳家忻和ANSONBEAN被網民問到會揀選哪位圈中人做室友時大感苦惱，家忻結果選擇了張蔓莎（Sabrina）和林千渟：「因為林千渟其實好玩得，可能大家會覺得佢外表比較斯文，其實係同我一樣好癲喪。如果揀阿莎（Sabrina），就因為佢每朝都會沖咖啡同埋屋企執得好乾淨。」

至於ANSONBEAN就揀在劇中合作的岑珈其做室友：「因為佢溝通能力好好，有好多好有趣嘅話題同大家傾，可以學到好多嘢。」

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