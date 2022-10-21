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【就是青春】陳柏宇為康志維與釗峰理論　「炎明熹勁敵」洪韻騏挑戰泳兒高難度歌曲

娛樂 15:12 2022/10/21

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陳柏宇為Edmond衝入錄影廠跟釗峰理論。

HOY TV選秀節目《就是青春》將於明天（10月22日）播出第3集，承接上星期賽事，18位參賽者繼續在舞台上較勁，進行首輪團體淘汰賽，並由「星級樂迷」釗峰及黃妍於本回合中評價參賽者的演出，將有兩位參賽者被淘汰。

今集《就是青春》當中，有童星出身、只有13歲的趙啓嵐（Matt）以一曲《Dear My Friend,》上陣出戰，憑歌訴說對嫲嫲的思念，成功令釗峰大叫感動。

Wincy獲讚爆發力勁

明晚將播出被網民力棒為「炎明熹勁敵」的大熱參賽者洪韻騏（Wincy）的表演，她的比賽主題是「爆發力」，她自選泳兒的高難度歌曲《野木蘭》上陣，期間展現超凡唱功，更成功以「超高海豚音」震懾全場，就連節目的歌唱總指導、炎明熹恩師高晨維（Cleo）亦大讚Wincy突破自己，甚至唱得比原定練習的更高音：「（有啲人）得咗有時係撞彩，但Wincy係練到百發百中！」

「星級樂迷」黃妍大讚Wincy犀利：「你嗰Range（音域）好闊，喺需要爆炸嘅時候，你係好實淨咁去到！」

釗峰亦認為Wincy爆發力十足，直言被震撼到「向後退」，亦大讚演出有風格，令他留下深刻印象。惟他亦指出其演出的瑕疵：「（會諗）呢首係唔係廣東歌嚟？」，認為咬字未夠清楚，未能令他咀嚼到歌詞的深度。

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Matt經歷嫲嫲因病自殺

年紀最小的趙啓嵐（Matt）是童星出身，僅13歲的他已接拍多個廣告，又曾與林峯在劇集《使徒行者3》飾演兩父子，是演出經驗最豐富的參賽者。今集Matt的比賽主題是「感動」，他揀選了《Dear My Friend,》，期望藉這首歌跟天上的嫲嫲傾偈。

節目中，他坦言小學二年級時，嫲嫲因病自殺，鏡頭前的他雖然是個樂天貪玩的小朋友，但他直言「靠工作麻醉自己，來忘記對嫲嫲自殺的傷痛」，年紀輕輕便承受家人離世的錐心之痛，令人聞者傷心！釗峰亦被Matt的演唱所感動，大讚他雖得13歲，但唱出感情來。

而另一位僅得17歲的參賽者劉庭君（Midori）在比賽中亦透露曾患有躁狂抑鬱症，各參賽者雖年紀輕輕，但都是有故事、有經歷的人。

趙啓嵐（Matt）年幼經歷嫲嫲自殺的傷痛，童星出身的他靠工作麻醉自己。

陳柏宇跟釗峰理論

此外， 參賽者康志維（Edmond）自選《未知道》作比賽歌曲，釗峰認為他表現緊張。「YOUnion」團長的陳柏宇（Jason）與團員葉巧琳（Mischa），在場外聞言後均表示不認同，當中Jason更為Edmond衝入錄影廠跟釗峰理論：「喺今晚裡面，我感覺佢（Edmond）係Vocal穩定性上最好嗰個。」

釗峰事後直認自己對男聲較嚴格。而Edmond賽後更特意感謝陳柏宇，他說：「當時無諗過佢會突然間衝入現場，感受到佢身為YOUnion團長嘅責任，好照顧我哋學員參賽時嘅感受同壓力。」Edmond的演唱感動眾人，而他本人更唱到淚流滿面，但他卻矢口否認因感動流淚，認真搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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