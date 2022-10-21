【走私和牛】水警及海關截獲走私接應輕貨車　檢1,600公斤和牛市值300萬元

▲ 水警及海關截獲走私接應輕貨車，檢1,600公斤和牛，市值300萬元。（警方提供）

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊於昨晚（20日）在大嶼山一帶進行反非法入境及反走私行動。

執法人員根據情報分析及經深入調查，懷疑近日有不法份子在大嶼山一帶進行走私活動。行動期間發現兩艘沒有亮起航行燈的可疑快艇在北大嶼山深水角對開海面徘徊，及後一輛輕型客貨車駛至深水角附近岸邊，上述其中一艘快艇亦隨即靠泊岸邊。在附近埋伏的人員發現有人從車上把貨物搬至該快艇，懷疑他們正進行走私活動。

人員隨即採取行動，所有可疑人士立即跳上該艘快艇，兩艘快艇同時高速駛往西面方向逃去，最終離開香港水域並往內地方向駛去。人員最終成功截獲該輛輕型客貨車，並在車上檢獲51箱共重約1,600公斤懷疑走私急凍日本和牛，檢獲物品總市值約300萬元。案件交由香港海關繼續跟進調查。行動中暫未有人被捕。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人若企圖輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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記者：黃穎津