【大學生理財】鼓勵大學生all in投資賺經驗 「少年股神」：大學生輸的只是時間

▲ 「少年股神」鼓勵投資賺經驗，指大學生輸的只是時間。

以往學校辯論比賽的題目不時會討論「大學生應否談戀愛」，但時移世易取而代之是「大學生應否買股票/投資」。有「少年股神」之稱的洪龍荃(Larry)讀中四時便贏得股壇挑戰賽，由他來解答這個問題就最適合不過。

Larry於2004年參加花旗銀行舉辦的股壇挑戰賽，當時他讀中四，因贏得全場總冠軍而被譽為「少年股神」。2006年，18歲的他以家人的30萬元資金投資股市，賺得人生的第一桶金。

2009年，Larry出版第一本著作《一步一步致富》，並於報章和雜誌撰寫股票專欄。2010年大學畢業後在惠理基金，並於2014年上車購入首個物業自住。現於中原金融集團擔任聯席投資總監。

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Larry任職於金融界已有12年，祖父和父親經常在家討論股票，順道向他灌輸股票知識，在耳濡目染之下，Larry年僅16歲便能贏得股壇挑戰賽和「少年股神」美譽。在這背景下，Larry以過來人身份分享經驗，認為大學生應該盡早開始投資。

投資是要受過教訓才能學懂

Larry認為，不論是中小學以至大學都沒有教導學生理財知識，而投資是一項需要經歷教訓後才會學得的「技巧」。意下之言是要試過、錯過，透過經一事、長一智來自我領略。

然而，大學生本金不多，初試投資，是否要審慎行事，切勿瞓身? 非也，Larry反而鼓勵有幾多就投資幾多。

如果是自己養自已，可以瞓身投資，大學生有什麼輸? 輸的只是時間，但能得到寶貴的經驗，但要定下一個時間界線，例如用一年時間全情投入去投資。

不要搞到無錢交學費

如此顛覆的諗法是否鼓勵年輕人聽個number就投資，豈不是形同賭博?Larry當然不是鼓勵賭博，他強調，不管是採用那種的股票分析技巧，都必須要以認真的態度對待投資，一定要用心去學習和分析。不過，切勿影響到讀書，「不要搞到無錢交學費」。

大學生本金並不多但又要全情投入，本金從何而來? Larry建議利是錢、做兼職的薪金:「可以到咖啡店做兼職，賺得1千、2千港元後可以買美股，因為一股一股地買，不用好像港股般要至少買一手(即是幾百或幾千股)。待將來收入增加，才投資更多。」

假如回到18年前，Larry還會參加股票投資模擬比賽嗎? 他回答一定會，並且慶幸自己當年早已作出理財規劃，兼且遇上2005年的大型升市，帶挈他能夠「上車」。不過，總結第一桶金的經驗，Larry認為值得分享的不是如何成功賺得第一桶金，而是要懂得風險管理。

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驚嘆年少時欠缺風險管理意識

Larry猶有餘悸地說:「當時年少，對風險管理的意識不足，2005年因看好內地的保險市場的前景，就貿然大手買入中國人壽的股票，現在有更多實戰經驗才明白當時太過集中於一隻股票，應要分散投資和風險。」

因此，Larry不贊成大學生借貸去投資，也不贊成all in，但鼓勵大學生參加股票投資模擬比賽，尤其是真金白銀買股票之前的半年，應該積極參加股票投資模擬比賽，甚至外匯投資模擬比賽，先行吸收實戰經驗，並掌握自已的風險承受能力，直至滿意自已在模擬比賽的表現後，才開始投入真金白銀去投資。

除了不贊成大學生借貸去投資，Larry還反對信用卡只償還最低還款額。

因為只還min pay 是很難還得清欠債，只會不斷欠銀行錢。應要為自己定下規矩，設定每月的儲蓄佔收入的比例。

小習慣可致大改變

Larry分享他大學時期的一個「小習慣、大改變」: 收入扣減儲蓄後才是使費，並要紀錄每項使費，可以利用手機的記帳Apps協助紀錄。實行了幾個月後，便會了解到自已的消費模式、錢用了在什麼地方，理財便會有很大的改進。

「理財是人生必經的課，不論你是在什麼行業工作」，如此教導Larry投資理財的導師是他的祖父和父親。祖父和父親在家不時分享股票投資心得，並向Larry灌輸: 「要維持生活水平，便需要儲蓄」的觀念。Larry猶記得祖父還在為口奔馳的年代，銀行利率高，祖父把積蓄存放在銀行已有不俗的利息收入。

然而，金融海嘯期間，多國實行量化寬鬆貨幣政策(QE)，銀行利率低企，Larry祖父在銀行存款賺高息的方法不再行得通，投資理財便變得更加重要。所以Larry自小便有金錢的概念，明白金錢並非從天而降，需要控制慾念，所以兒時從不會哭鬧要買玩具，因為知道賺錢並不容易，他又會閱讀投資書籍，以增加相關知識。

現時，對Larry的投資世界影響最大的人是，華爾街傳奇投資者彼得林奇(Peter Lynch)，以及股神巴菲特。縱使在金融界任職12年，擁有18年投資經驗，但Larry認為仍有不足，需要不斷學習，多閱讀投資書籍，優化自已的財經知識，並要以開放的思維去學習和使用不同的投資工具，例如加密貨幣。

洪龍荃給大學生的投資心得:

在設定時間內全情投入

必須要認真地學習和分析

不要搞到無錢交學費

本金來自利是錢、兼職薪金

小資本一股一股地買美股

參加股票、外匯投資模擬比賽，吸收實戰經驗

大學生切勿借貸去投資

切勿只償還信用卡最低還款額，否則只會不斷欠銀行錢

設定每月的儲蓄佔收入比例

收入扣減儲蓄後才是使費，紀錄每項使費

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記者: 殷鳳萍