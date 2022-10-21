【禁CBD】大麻二酚列危險藥物明年2月1日生效　設10個專用箱供棄置相關產品

▲ 大麻二酚列危險藥物明年2月1日生效，設10個專用箱供棄置相關產品。（資料圖片）

政府刊憲修例，將俗稱CBD的大麻二酚列為危險藥物，明年2月1日生效，生效前設10個專用箱，供市民棄置含CBD產品。

近年部分食品、化妝品等都加入CBD、即大麻二酚，屬於從大麻植物抽取成分，聲稱有助安眠、放鬆、紓緩痛楚等。 政府刊憲修訂《危險藥物條例》及《化學品管制條例》，將多種物質及化學品列為危險藥物，其中CBD大麻二酚的條文將於明年2月1日生效。從大麻抽取的成分，除了CBD，還有THC、即四氫大麻酚，由於令人上癮，早已受管制。

▲ 10個專用箱供市民棄置含CBD產品。

保安局呼籲業界及公眾盡早棄置CBD產品，局方將在全港設置10個專用箱，供市民下周四至明年1月30日期間棄置。 局方又稱有關修訂旨在防止販運和濫用危險藥物及物質，政府會密切留意本港境內外的毒品趨勢，立法管制新興毒品。

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責任編輯：陳麗娜