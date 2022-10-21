【施政報告】林世雄：目前正就各基建研究工程模式　料年底開始進行公眾諮詢

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行政長官李家超早前公布任內首份施政報告，商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄今日（21日）見記者，交代運輸及物流政策細節。

施政報告中運輸基建發展內容：

「北都公路」 — 打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；

「沙田繞道」 — 開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；

「將軍澳─油塘隧道」 — 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；

「港深西部鐵路」 — 連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；

「中鐵線」 — 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及

「將軍澳線南延線」 — 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套

北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工

▲ 未來將興建的三條主要幹道及三條策略鐵路。

對於各個工程會透過甚麼模式進行，林世雄指目前正進行基建模式研究，每個項目模式會有不同，例如是PPP模式、BOT模式等。至於「項目先上馬」，林世雄指部分工程今年底會開始進行公眾諮詢，在明年底整合公眾意見，時間表會在藍圖交代。

對於運輸項目中的KPI會否太空泛，林世雄稱今年起數個項目會起動，包括東涌線延線、屯門南延線會在明年動工、古洞站2027年完工，是有一系列指標跟進落實。

「東九龍線」項目擬改以「高架無軌捷運系統」形式發展，不入將軍澳，改為來往彩虹至秀茂坪一帶，林世雄指如用重鐵技術上挑戰較大，該區範圍屬半山，坡度較高，一條重鐵走線坡動不能太急速，否則成本大增，故改用高架方案。當局研究審視客量後認為可處理市民出行情況，目前仍就技術可行性研究，「俾少少時間我哋」，完成後會與公眾討論。

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記者：陳梓蔚