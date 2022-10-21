【上交叉綜合症】MC張天賦驚現「烏龜頸」　專家警告低頭族要小心【附正確姿勢教學】

▲ MC張天賦廣告現「烏龜頸」，粉絲懷疑患上「上交叉綜合症」。

華納唱片為了旗下新世代歌手宣傳，大花200萬於港鐵香港站大賣廣告。據了解，該幅大型廣告長73米x高6米，當中樂壇新人MC張天賦更站於中間位置，非常亮眼。但由於廣告相中，MC在一眾同輩當中其頭頸位置傾前得太明顯，有粉絲便擔心他患上「上交叉綜合症」，才會有「烏龜頸」情況發生。

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上交叉綜合症大多由不良姿勢引起，長用電腦、電話低頭一族，由於習慣將頭部長期向前傾，或者膊頭用力不當，均會造成肌肉不平衡的情況，緊繃與無力的肌肉群會剛好交叉形成X的樣子，因此被稱為上交叉綜合症。

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康復康治療中心註冊物理治療師李建邦（Arthur）表示當頭部長期向前傾造成的烏龜頸，用滑鼠或者鍵盤肩部過分向前傾造成胸肌緊張，膊頭向前傾，甚至打字用滑鼠時候，膊頭不自然提高，便容易患上上交叉綜合症，即是某些肌肉緊繃。某些肌肉無力過分拉長，出現肌力不平衡導致關節肌肉痛。

此外，Arthur亦指很多人側頭講電話，然而它是一個錯誤姿勢。當提起膊頭側著頸用力夾住電話時，肩胛提肌會處於一個縮短狀態，長期做這動作會造成勞損。由於這個肌肉在頸椎第一至第四節，所以容易拉到上頸部小關節錯位。他續指，應盡量避免用膊頭夾住電話，講電話時頭要保持正中，拿電話時都要保持肩膊放鬆，不要用太多上斜方肌。

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責任編輯：羅嘉欣