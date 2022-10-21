  • 26°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 17:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上交叉綜合症】MC張天賦驚現「烏龜頸」　專家警告低頭族要小心【附正確姿勢教學】

醫生診症室 16:15 2022/10/21

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

MC張天賦廣告現「烏龜頸」，粉絲懷疑患上「上交叉綜合症」。

華納唱片為了旗下新世代歌手宣傳，大花200萬於港鐵香港站大賣廣告。據了解，該幅大型廣告長73米x高6米，當中樂壇新人MC張天賦更站於中間位置，非常亮眼。但由於廣告相中，MC在一眾同輩當中其頭頸位置傾前得太明顯，有粉絲便擔心他患上「上交叉綜合症」，才會有「烏龜頸」情況發生。

最新影片:

上交叉綜合症大多由不良姿勢引起，長用電腦、電話低頭一族，由於習慣將頭部長期向前傾，或者膊頭用力不當，均會造成肌肉不平衡的情況，緊繃與無力的肌肉群會剛好交叉形成X的樣子，因此被稱為上交叉綜合症。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

康復康治療中心註冊物理治療師李建邦（Arthur）表示當頭部長期向前傾造成的烏龜頸，用滑鼠或者鍵盤肩部過分向前傾造成胸肌緊張，膊頭向前傾，甚至打字用滑鼠時候，膊頭不自然提高，便容易患上上交叉綜合症，即是某些肌肉緊繃。某些肌肉無力過分拉長，出現肌力不平衡導致關節肌肉痛。

此外，Arthur亦指很多人側頭講電話，然而它是一個錯誤姿勢。當提起膊頭側著頸用力夾住電話時，肩胛提肌會處於一個縮短狀態，長期做這動作會造成勞損。由於這個肌肉在頸椎第一至第四節，所以容易拉到上頸部小關節錯位。他續指，應盡量避免用膊頭夾住電話，講電話時頭要保持正中，拿電話時都要保持肩膊放鬆，不要用太多上斜方肌。

點擊大圖了解日常錯誤及正確姿勢：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

中醫拆解常見痛症原因　電子針灸加衝擊波　讓你重回無痛生活
16:00 2022/09/28
中醫拆解常見痛症原因　電子針灸加衝擊波　讓你重回無痛生活
【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症
10:15 2021/12/21
【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症
【KO痛症】在家工作久坐不動易患下交叉綜合症　專家教3招紓緩腰膝痛症下肢麻痺
17:49 2022/02/24
【KO痛症】在家工作久坐不動易患下交叉綜合症　專家教3招紓緩腰膝痛症下肢麻痺

你可能感興趣

中醫拆解常見痛症原因　電子針灸加衝擊波　讓你重回無痛生活
16:00 2022/09/28
中醫拆解常見痛症原因　電子針灸加衝擊波　讓你重回無痛生活
【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症
10:15 2021/12/21
【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症
【KO痛症】在家工作久坐不動易患下交叉綜合症　專家教3招紓緩腰膝痛症下肢麻痺
17:49 2022/02/24
【KO痛症】在家工作久坐不動易患下交叉綜合症　專家教3招紓緩腰膝痛症下肢麻痺
張天賦 歌手 港鐵 廣告 香港 港鐵

最高瀏覽

【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
18:16 2022/10/20
【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
今日 12:39
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
15:44 2022/10/20
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢