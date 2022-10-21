【全城一叮】林子超挑戰鋼管舞　 伍詠薇high爆撳爛叮鐘

▲ 林子超以鋼管舞出戰。

由林盛斌（Bob）、馮盈盈任主持，伍詠薇及蔡一傑當嘉賓評判的TVB才藝比拼節目《全城一叮》， 昨晚（10月20日）播出一集有化身「餓狼」的謝采芝大晒狂野跳唱，以一分之差險勝「變裝」姜嘉琳，劉家聰則以勵志沙畫擊敗劉芷玲，與謝采芝齊齊暫時登上台主寶座。

今晚播出的《全城一叮》第6集對戰陣容更全部挑戰「終極視覺震撼」，有「Man爆鋼管舞」林子超對決「鬼馬變裝唱作」黃建東，黃瀅仴與吳兆麟對戰黃紫恩與劉展霆。

▲ 黃瀅仴與吳兆麟。

上一回化身變妝皇后贏盡關注的林子超再獻新猷，表演鋼管舞，更大晒力的表現做出多個高難度動作，包括凌空漫步、自由落體及360度大迴環等，令盈盈、伍姑娘睇到瘋狂尖叫，陷入亢奮狀態的伍姑娘更誇張到撳爛叮叮。

至於黃瀅仴與吳兆麟對決黃紫恩與劉展霆的舞鬥同樣精彩，前者默契十足兼且夠晒腰力及平衡力，後者則化身搶眼度十足的「小丑CP」大跳Breaking加Jazz Funk，就連傑少看罷後亦大讚兼直言血脈沸騰。

▲ 黃紫恩與劉展霆。

鋼管舞都可以好Man

林子超透露事前花了一個月時間學習鋼管舞，其餘時間主要是拉筋紓緩和做Gym練大隻。

他指表演鋼管舞是希望打破傳統：「鋼管舞畀人感覺女性化，但其實男人玩都可以好Man，想畀個驚喜大家。」

講到今次表演最大難處謂：「平時練習嘅鋼管係連住天花板，但表演時支鋼管就唔會嵌死喺天花板，所以爬到上頂時有啲搖晃，真係好驚！」子超續指台上的鋼管在表演前一天才送到公司，因此事前只用該鋼管做了兩次練習便要正式上場，很感恩最終能順利完成演出。

▲ 子超落力練鋼管舞。

提到表演有不少高難度動作，子超直指「自由落體」難度極高：「因為要由高位跣落去再夾番實，需要嘅力度好大，每次練完大髀內側都係瘀晒，嗰時每日帶住支去瘀膏傍身，一有時間就搽希望快啲散瘀，同埋練習時都有試過跌落地，但呢個一定要經歷，因為咁先可以克服個恐懼。」

從子超提供的照片中，看見他兩邊大髀內側盡是瘀傷，練到冇忽好肉，專業及堅毅精神可嘉。

最新影片推介：宋熙年專訪