  • 28°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 15:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城一叮】林子超挑戰鋼管舞　 伍詠薇high爆撳爛叮鐘

娛樂 15:38 2022/10/21

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

林子超以鋼管舞出戰。

由林盛斌（Bob）、馮盈盈任主持，伍詠薇及蔡一傑當嘉賓評判的TVB才藝比拼節目《全城一叮》， 昨晚（10月20日）播出一集有化身「餓狼」的謝采芝大晒狂野跳唱，以一分之差險勝「變裝」姜嘉琳，劉家聰則以勵志沙畫擊敗劉芷玲，與謝采芝齊齊暫時登上台主寶座。

今晚播出的《全城一叮》第6集對戰陣容更全部挑戰「終極視覺震撼」，有「Man爆鋼管舞」林子超對決「鬼馬變裝唱作」黃建東，黃瀅仴與吳兆麟對戰黃紫恩與劉展霆。

黃瀅仴與吳兆麟。

上一回化身變妝皇后贏盡關注的林子超再獻新猷，表演鋼管舞，更大晒力的表現做出多個高難度動作，包括凌空漫步、自由落體及360度大迴環等，令盈盈、伍姑娘睇到瘋狂尖叫，陷入亢奮狀態的伍姑娘更誇張到撳爛叮叮。

至於黃瀅仴與吳兆麟對決黃紫恩與劉展霆的舞鬥同樣精彩，前者默契十足兼且夠晒腰力及平衡力，後者則化身搶眼度十足的「小丑CP」大跳Breaking加Jazz Funk，就連傑少看罷後亦大讚兼直言血脈沸騰。

黃紫恩與劉展霆。

鋼管舞都可以好Man

林子超透露事前花了一個月時間學習鋼管舞，其餘時間主要是拉筋紓緩和做Gym練大隻。

他指表演鋼管舞是希望打破傳統：「鋼管舞畀人感覺女性化，但其實男人玩都可以好Man，想畀個驚喜大家。」

講到今次表演最大難處謂：「平時練習嘅鋼管係連住天花板，但表演時支鋼管就唔會嵌死喺天花板，所以爬到上頂時有啲搖晃，真係好驚！」子超續指台上的鋼管在表演前一天才送到公司，因此事前只用該鋼管做了兩次練習便要正式上場，很感恩最終能順利完成演出。

子超落力練鋼管舞。

提到表演有不少高難度動作，子超直指「自由落體」難度極高：「因為要由高位跣落去再夾番實，需要嘅力度好大，每次練完大髀內側都係瘀晒，嗰時每日帶住支去瘀膏傍身，一有時間就搽希望快啲散瘀，同埋練習時都有試過跌落地，但呢個一定要經歷，因為咁先可以克服個恐懼。」

從子超提供的照片中，看見他兩邊大髀內側盡是瘀傷，練到冇忽好肉，專業及堅毅精神可嘉。

最新影片推介：宋熙年專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全城一叮】林子超不被先天性心漏病阻跳舞夢　化身金髮舞后豔壓全場
14:46 2022/10/08
【全城一叮】林子超不被先天性心漏病阻跳舞夢　化身金髮舞后豔壓全場
【J2女神】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬【有片】
18:42 2022/08/29
【J2女神】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬【有片】
【全城一叮】黃紫恩被教授以A+成績利誘陪出差　Jojo黑絲熱舞獲Bob大讚：呢個女仔唔錯
12:30 2022/10/14
【全城一叮】黃紫恩被教授以A+成績利誘陪出差　Jojo黑絲熱舞獲Bob大讚：呢個女仔唔錯

你可能感興趣

【全城一叮】林子超不被先天性心漏病阻跳舞夢　化身金髮舞后豔壓全場
14:46 2022/10/08
【全城一叮】林子超不被先天性心漏病阻跳舞夢　化身金髮舞后豔壓全場
【J2女神】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬【有片】
18:42 2022/08/29
【J2女神】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬【有片】
【全城一叮】黃紫恩被教授以A+成績利誘陪出差　Jojo黑絲熱舞獲Bob大讚：呢個女仔唔錯
12:30 2022/10/14
【全城一叮】黃紫恩被教授以A+成績利誘陪出差　Jojo黑絲熱舞獲Bob大讚：呢個女仔唔錯
綜藝節目 TVB 林子超 黃紫恩 黃建東 吳兆麟 林盛斌 馮盈盈 伍詠薇 蔡一傑

最高瀏覽

【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
18:16 2022/10/20
【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
【複雜關係】富家女揭中學同學是爸爸小三　驚訝媽媽知情啞忍︰人生太荒唐
13:31 2022/10/20
【複雜關係】富家女揭中學同學是爸爸小三　驚訝媽媽知情啞忍︰人生太荒唐
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
15:44 2022/10/20
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢