強積金賬戶要整合？ 一文睇清整合賬戶好處及要點

強積金推出逾20年，相信期間不少打工仔都試過轉工，但大家除了做好工作交接之外，有否為自己的「未來」做好妥善安排呢？所謂「未來」並非指新工作，而是大家辛苦儲落的退休儲備——強積金（MPF）！根據強制性公積金計劃管理局的統計數據顯示，截止今年6月，本港強積金賬戶中有621.2萬個屬於個人賬戶，並分別由291.8萬名強積金成員擁有，即每名成員平均擁有逾2個個人賬戶¹。

整合賬戶可減輕管理成本

持有多個強積金賬戶對大家又有甚麼影響呢？其實分散賬戶除會增加日常管理的時間和難度外，日後想要取回供款，更要向不同受託人提出申請。另外，資產分散亦可能阻礙打工仔訂立全面的投資策略及適時調配投資組合，影響整體回報。

假如不想辛苦累積的退休儲備因為一時懶散而影響回報表現，大家就要盡早做好強積金賬戶的整合，以免遇到上述不便或發現回報受影響時才著手處理。

目前，坊間有不少強積金受託人公司有提供強積金賬戶整合服務，就以AIA「休悠樂」服務為例，它除了設有一系列自選基金，涵蓋由不同投資風格投資經理管理的固定入息、股票、人生階段及動態資產配置類別基金外，更可免費轉換基金組合²，助您把握不同投資機遇，而大家亦可隨時於網上查閱賬戶資訊。以上配套，可助提升強積金賬戶的管理成效。

善用自願性供款儲蓄兼扣稅

整合強積金賬戶固然重要，不過隨著投資市場環境的轉變不斷加快，想確保退休儲備不被通脹拋離，最直接做法自然是為儲備增值！為此，政府於2019年推出「強積金可扣稅自願性供款」（TVC）鼓勵打工仔在原有的強制性供款外作額外供款，並提供扣稅優惠推動大家為未來退休作更好準備。目前，「強積金可扣稅自願性供款」連同「合資格延期年金保費」（QDAP）的稅務扣除總額上限為每年60,000港元³，儲蓄投資之餘兼可扣稅，對打工仔來說絕對是一舉兩得。

現時，坊間有不少強積金可扣稅自願性供款計劃可供打工仔選擇。大家選擇時除需留意可供揀選的基金是否切合個人需要外，也要留意計劃的基金轉換以至供款安排是否靈活方便。

就以AIA強積金的可扣稅自願性供款為例，賬戶持有人除可不限次數、免費轉換基金組合外²，每月供款更低至300港元，而且更可按照個人情況加減、停止或重新開始供款，彈性十足，令你可輕輕鬆鬆為退休儲備增值。據了解，2022年12月31日前參加 AIA強積金可扣稅自願性供款，更可享首年管理費50%折扣，以及額外紅利500港元⁴，讓你幫退休儲備加碼同時，邊享優惠邊慳税。

慎選服務供應商減煩惱

強積金乃退休保障的重要組成部分，大家無論在規劃、管理時都不能馬虎。所以在揀選強積金服務供應商和計劃時應該多做「功課」，了解相關供應商的基金選擇、回報、收費、品牌及服務水平等，避免單純以個別因素如收費輕率作出決定。

在芸芸強積金服務供應商中，AIA近年先後獲頒多項強積金大獎，其服務與質素備受肯定。

此外，AIA喺強積金營辦商層面，整體強積金基金5年平均回報排名首位⁵，而其強積金計劃亦於2021及2022年連續兩年獲獨立強積金研究及評級機構《積金評級》頒發最高級別「金級」評級 。而該公司更於2020至2022年連續3年贏得《積金評級》「可扣稅自願性供款最佳營辦機構」大獎⁶。擁有如此佳績，證明AIA的強積金計劃喺投資表現、收費同埋整體服務等範疇表現卓越同「物有所值」。

註：以上特約廣告內容由AIA贊助及提供，並僅旨在香港使用。TOPick並未獲AIA授權進行及/或提供任何強積金/保險相關的產品及/或服務，亦不會提供任何強積金/保險上的意見及建議。如有任何強積金/保險相關之查詢，請直接聯絡AIA。

以上資訊只作參考，並非及不應被視為理財或投資建議、推銷、游說認購任何投資產品(包括強積金計劃)的要約。過往業績及有關獎項不完全代表相關計劃實際及日後的表現。投資涉及風險。在作出任何投資決定前，您必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱相關強積金計劃說明書以瞭解詳情(包括風險因素及收費)。如您對以上內容有任何疑問，請向專業人士尋求獨立意見。此內容由友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司) (「AIA」)提供，並未經證監會審核。

1 https://www.mpfa.org.hk/-/media/files/information-centre/research-and-statistics/quarterly-reports/mpf-schemes/june_2022_issue.pdf

2 成員於每個計劃年度內，只可以任何方式轉出保證基金一次。透過互動語音回應系統或會員專區進行的轉換或重新調配均毋須繳費，惟或會被收取一項使用費（現時獲豁免）。

3 扣稅額並不等於可從應繳總稅款直接扣減的金額，詳情請參閱香港稅務局網頁。

4 優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽aia.com.hk。

5 以上強積金營辦商整體強積金基金表現排名截至2022年7月31日，資料來源為經濟通（香港經濟日報集團成員）網站http://www.etnet.com.hk/www/tc/mpf/provider_compare_perf.php。有關排名另經AIA依據Refinitiv Lipper數據核實。上述5年平均累積回報計算期間為2017年8月1日至2022年7月31日，基金表現乃根據以港元結算的資產淨值對資產淨值計算。表現排名乃以強積金營辦商旗下所有強積金成分基金（不包括成立不足5年的基金）之簡單平均回報作比較，並不代表AIA旗下強積金計劃內所有成分基金（「整體強積金基金」）於其各自所屬基金類別中的回報排名。AIA整體強積金基金過去五年（2017年8月1日至2022年7月31日）每年之平均回報為：4.85%（2017年8月1日至2018年7月31日）、0.43%（2018年8月1日至2019年7月31日）、3.87%（2019年8月1日至2020年7月31日）、17.04%（2020年8月1日至2021年7月31日）及-12.62%（2021年8月1日至2022年7月31日）。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。

6 強積金計劃獎項評審期為2020年1月1日至2021年12月31日，而「可扣稅自願性供款最佳營辦機構」獎項評審期為2019年1月1日至2021年12月31日。有關強積金計劃評級乃根據積金評級有限公司的評級標準（https://mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/）頒發，而「可扣稅自願性供款最佳營辦機構」獎項則根據積金評級有限公司的獎項標準（https://mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/）頒發；評審標準包括但不限於投資表現、計劃管治、基金選擇、行政管理、財務教育和應用技術的使用、計劃資產規模、在線平台的易用性、可扣稅自願性供款繳交方法及易用性以及環保措施的推廣等。

（特約）