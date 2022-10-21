【施政報告2022】盧寵茂強調抗疫「不走回頭路」　口罩是重要防感染措施

▲ 醫務衛生局局長盧寵茂。（陳靜儀攝）

行政長官李家超日前發表任內首份施政報告。醫務衛生局局長盧寵茂、勞工及褔利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱、醫務衞生局常任秘書長陳松青今日（21日）出席記者會，解說相關措施。

盧寵茂講解醫療衞生相關措施，在基層醫療方面：

今年內推出「基層醫療健康藍圖」

推出為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」

優化長者醫療券計劃，實施為期3年的先導計劃，將現時每名長者每年2,000元的醫療券增至2,500元。

深化中醫藥在基層醫療的角色

設立「牙科護理服務發展工作小組」， 就牙科服務發展向政府提供意見

在公營醫院服務方面：

縮短專科門診的輪候時間，尤其內科專科，目標在1年內把內科專科穩定新症的輪候時間減少百分之20

利用「HA Go」流動應用程式推廣遙距視像診症，並推出藥物送遞服務

成立神經系統疾病及心血管疾病的綜合醫療中心，以多學科協作模式支援病人

成立醫院管理局中毒控制中心，並下設中西藥協用安全中心以及毒品早期預警中心

建立「不常見疾病資料庫」，強化對相關病人的臨床診斷支援及提升臨床診斷能力

醫管局將於2023–24年度會在至少兩家公營醫院重啟國際認證評審工作

積極籌備電子健康紀錄互通平台「醫健通」的第三階段發展項目，立法規定指定醫療紀 錄須上載至「醫健通」

探討醫護人手，非本地醫生來港須在公營醫療系統服務一定時間

立法方式引入合資格非本地訓練牙科醫生及護士

推動中醫藥發展：

設立「中醫藥發展專員」職位，全方位進一步推動中醫藥發展

繼續推展中醫醫院及政府中藥檢測中心這兩項旗艦機構的籌備工作，以期在2025年起分階段啟用

精神健康方面：

加強跨專業「醫教社同心協作計劃」，為有需要學生提供支援

設立精神健康支援熱線，向有需要市民提供即時支援及轉介服務

在疫情防控方面，盧寵茂指香港過去3年本港受疫情影響，依循5大原則抗疫，政府要考慮平衡疫情風險及社會發展動力，強調抗疫「不走回頭路」。

被問及11月金融峰會與會人士將有特別防疫措施，盧寵茂指特首在施政報告內曾提及，政府會按活動本身性質及對香港的影響，設計針對性方案，確保大型盛事順利穩妥進行，不表示參與人士沒有防疫政策，完全不存在「大細超」。

李家超指當兒童接種率達到滿意水平才會放寬口罩令。盧寵茂回應表示，疫苗接種是其中一種有效減重症、減死亡手段，而在歐美及新加坡一些放棄使用口罩地方，都考慮重啟口罩令，反映口罩是重要防感染措施。

他又指，以現時香港「一老一幼」接種率未達理想，80歲以上長者僅28%接種第一針，3歲以下小童僅18%接種。而今年首9個月時間，便已出現9宗11歲以下小童死亡個案，形容情況相當「可怕」。他強調疫苗通行證是想保護高風險病人，故政府要堅持執行。盧寵茂稱，本周末會再主動出擊，推出新一輪政策，到黃大仙觀塘葵青公共屋邨逐戶探訪未曾接種長者，解說新冠疫苗重要性。

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記者：黃穎津