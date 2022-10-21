【善心保安】17年來花逾10萬資助貧困大學生　保安大叔善舉曝光：自己收穫更大

▲ 有大學保安17年來花逾10萬元資助貧困學生。

大學學費不便宜，若因沒錢就學而失去向上游的機會實是可惜。內地一名大學保安，在過去17年間一直默默資助有經濟困難的大學生，累計花費逾10萬人民幣（約10.8萬港元），令人敬佩。

據內地媒體報道，杭州電子科技大學的一名程姓保安，老家在浙江農村，這些年都住在學校，以校為家。雖然工資不算高，但過去17年間，他卻默默做善事，匿名捐款資助貧困大學生。

直至今個月，程先生即將退休，這項善舉突然被同事曝光，引來關注，令一向低調的程先生非常不好意思，更婉拒多間媒體的訪問，認為這只是小事情。

大學保衛科負責人朱芳表示，程先生負責學校研究生宿舍樓等地的保安工作，住了不少留學生，雖然他本人文化水平不高，但多年接觸下來，也學了一些外語，能與留學生打招呼，做簡單交流，而平時學生間有糾紛，學院也會找他幫忙協調。

其實這不是他的份內工作，但學院信任他，學生們也聽他的話，他去幫忙很快就能把糾紛解決。

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省吃儉用資助貧生

校方表示，程先生從2005年起開始資助貧困學生，當時有學生來報到時，在路途上被偷去學費，當時在校門處當值的程先生，隨即自掏腰包為學生和家長付了車費，之後更開始資助學生的學費，直至該學生畢業，此後該學生發展亦很好。

第一次資助大學的快樂，堅定了程先生的想法，往後程先生在日常工作中，發現有學生在飯堂只食素菜，又或沒有替換的衣服，他就會找機會與對方聊天，並提出資助的想法，每個月資助600元至800元，過年亦有封利是。

若見學生有猶豫，程先生就會「扮有錢」，聲稱自己以前做生意，如果學生仍過意不去，就著對方在畢業工作後再歸還。這讓學生打消顧慮，願意接受資助，但當他們工作賺錢後想還錢，卻被程先生拒絕。

事實上，程先生自己省吃儉用，從不出外食飯，一個月只花費約400元人民幣，剩下的就補貼家用和資助學生。從2005年至今，先後有6名學生受惠，共計10萬元人民幣，當中有兩名學生考上研究生。

即將退休的程先生表示，今年上半年，自己資助的最後一名大學生都畢業了，他認為用微薄之力助學，自己的收穫更大，

孩子們畢業工作，常給我買吃的穿的，我再拒絕都不管用，看著他們個個有出色，心裡就滿足了。

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責任編輯︰王明芳