【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線

▲ ViuTV原創劇《季前賽》本周首播，「河馬」葛綽瑤（Yoyo）大方分享校園尷尬事。

ViuTV原創劇《季前賽》正在熱播，憑《全民造星IV》彈起的葛綽瑤（Yoyo）比女團COLLAR成員更早有劇拍，劇內的Yoyo更與MIRROR人氣王姜濤有感情線。

不過竟然可以與萬人迷姜濤談情說愛，雖然只是拍戲並非真實，但會否已經足夠「花式自殺」惹來姜糖不滿？

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首度拍劇

Yoyo的處女作《季前賽》開播，首次拍劇的她接受TOPick專訪表示心情很高興：「覺得從中學習到很多，很期待並帶點緊張，因為始終都是第一次，都會擔心自己能否應付得來，不知道出來的成果會是怎樣。」

她在《季前賽》的角色叫何瑪莉，花名河馬，是球隊中的軍醫，Yoyo稱：「覺得河馬是一個很有趣、很得意的女生，她不是那種很Cute，而是甚麼也衝了再說的人，希望大家會喜歡這角色。」

至於與姜濤合作，Yoyo稱：「跟阿孝（姜濤飾）有段BB級的感情線，他對我來說是很重要，但我對他來說不是很重要而已。」

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不怕姜糖呷醋

可是姜糖數量驚人，問到Yoyo會否擔心跟姜濤拍感情戲會惹來姜糖呷醋和妒忌？Yoyo指：「會呷醋即代表Fans很緊張自己偶像，很愛錫他們的偶像才會呷醋，我都覺得很正常。但始終這也是劇本一個角色而已，所以大家都不用太擔心。」

談到跟姜濤合作，她大讚對方：「他（姜濤）是一個對所有事都很認真的一個人，在片場大家都是和睦相處，會跟導演一起玩。」

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最尷尬的事

Yoyo於《季前賽》內角色是學生，所以再次有機會穿起校服的她回想起昔日的校園生活。回想校園生活，覺得身為女生遇過最尷尬的是遇上月事時：「通常都是月經突然來到時會比較尷尬，大家會用冷衫遮住或綁住，之後到洗手間直接將裙拿上來在洗手盤上清洗。學校的校裙是白色的，所以更加明顯。」

她以過來人身份跟大家分享貼士：「平時不是月經臨到的日子，都應該要使用護墊，每日最少換4片。當突然來的時候，起碼有護墊墊住，以免立即漏了出去。」

Yoyo續說：「我會特意穿上月經底褲，會厚一點，而且內裏會較容易清洗，之後再穿一條厚的打底褲，希望它慢點流出去。每次站起來的時候會問身邊人『我有沒有啊？』，現在工作時也會問對方。」

各位女生可以參考「軍醫」Yoyo的做法，減少出現尷尬場面的機會。

化妝：Choco Wu（@chocowu_makeup）

髮型：Terrence Chan（@terrence_chann）

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記者：梁樂欣