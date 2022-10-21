【廉署招聘】廉署招募法證會計師入職月薪7.5萬起　須有2年調查財務詐騙經驗

廉政公署正招募法證會計師，應徵人士須持有香港會計師公會會計師或具同等資格，及2年或以上調查財務詐騙相關經驗。



因應貪污及相關案件日趨複雜，廉署於2011年成立法證會計組，成員為法證會計師職系人員，各人均具備專業資格及豐富的法證會計經驗。法證會計組會為前線調查人員提供財務專業方面的支援，包括就財務會計事宜在法庭提供專家意見、進行財務分析及調查，以及在搜查行動和會面中提供協助。

法證會計組人員亦為調查人員舉辦培訓課程，以加強他們的財務調查技巧及知識，自成立以來，已在多宗案件中提供專業支援。目前廉署約有10名法證會計師。薪酬為廉政公署薪級表第27點（每月港幣75,210元）至第41點（每月港幣129,730元），受聘者入職月薪為廉政公署薪級表27點。

如對職位有相關經驗及有興趣，可到廉署網頁了解入職條件同主要職責，截止報名日期2022年11月4日。

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責任編輯：蘇文軒