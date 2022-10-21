【又打風？】天文台：本周日逼港熱帶氣旋強度弱環流細小　與本港保持最少300公里距離

▲ (黃建輝攝)

天文台料位於呂宋海峽附近的熱帶低氣壓會在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持一定距離。不過與日前逼近的颱風「納沙」相比，天文台指該熱帶低氣壓強度較弱，而且環流較為細小，預料對香港的直接威脅不大。

天文台今日（21日）在「天氣隨筆」撰文，指納沙在本周遠離並在北部灣一帶消散，但緊隨其後西北太平洋上又有另一熱帶氣旋形成並移向呂宋海峽，預料隨後會移入南海。而一股東北季候風會在周日晚（23日）至下周一（24日）抵達華南沿岸，東北季候風與熱帶氣旋可能又會在「峽」路遇上。又提到概率預報圖顯示，該熱帶氣旋會採取偏西至西南方向移動，在今日橫過呂宋海峽，並在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持最少300公里距離。根據天文台路徑資訊，預測該熱帶氣旋明早增強為熱帶風暴，周日「殺入」本港400公里。

天文台表示，雖然該熱帶氣旋路徑與納沙頗為相似，但預料其強度較納沙低，環流亦較細小。此外，呂宋海峽及南海北部在納沙經過後水溫較低，即不少潛在能量已被耗用，預料會因此限制該熱帶氣旋的發展空間。

天文台稱，各電腦模式皆預測在下周初華南有較緊密氣壓梯度，表示東北季候風會影響該區，該區風勢會頗大。雖然有個別電腦模式預測該熱帶氣旋可能稍強，但所有電腦模式一致預測其環流較為細小，預料華南沿岸屆時主要受東北季候風支配，該熱帶氣旋對香港的直接威脅不大。

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責任編輯：余思嵐