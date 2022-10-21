【免針紙案】「免針紙」覆核案郭卓堅獲判勝訴  法官指政府無權推翻

▲ 郭卓堅勝訴，法官指政府無權推翻涉事「免針紙」，頒令撤銷決定，政府一方兼須付訴費。（陳國峰攝）

郭卓堅就醫衞局局長不接受由7名被捕醫生涉發出之2萬張問題「免針紙」申請司法覆核，聆訊昨(20日)於高院進行。法官今（21日）頒下判詞，指政府不接納涉事「免紙針」屬行政手段一說，是試圖玩弄文字遊戲及篡改歷史，遂裁定郭卓堅勝訴，政府無權推翻涉事「免針紙」，政府一方須付訟費。

申請人郭卓堅；答辯人醫務衞生局局長盧寵茂。

法官高浩文於書面判詞甫開首便指出，政府部門首長的法律權力是來自法律，而非新聞稿的公告。是次司法覆核的爭議在於醫衞局局長在新聞稿宣布的決定，是否在其權力範圍之內。

法官又不點名讚揚具有法律資格的議員質疑答辯人無權拒絕接納涉事「免針紙」，惟這似乎被視為對政府的某種攻擊。 法官指，上述議題沒有所為「親政府」或「反政府」之別，只有合法與不合法之分， 負責任的議員應確保政府按其合法權力行事，從而促進及維護法治。

法官形容，防疫規例對市民日常生活的各個方面均產生重大、長期和廣泛的影響，且嚴重阻礙或限制市民接受醫療、娛樂等。

法官指，政府不接納涉事「免紙針」屬行政手段一說，是試圖玩弄文字遊戲及篡改歷史。法官指，即使是當作是行政手段，但當中亦缺乏法律效力去完成。

法官指政府一方以宏觀方式審視防疫規例，但這並非正確做法，應審視條文的細節，才可得到正確的詮釋。法官指，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章讓醫生在臨床評估後，決定是否向市民開出「免針紙」，法官質疑讓有醫學資歷的部門首長驗證上述做法是沒有意義。

法官又指，政府一方提及，有註冊醫生被發現在未有向病人臨床評估下發放「免針紙」，隨後向警方承認其早前簽發的20張「免針紙」的做法亦如此。 惟上述例子未能確立政府一方的論點。法官又指，答辯人似乎是關注事件的可取性而非合法性，遂裁定答辯人無權不接納涉事「免針紙」。

法官又指，政府一方早前質疑申請人未持有涉案「免針紙」，並非相關持份者，故無權提出法律挑戰。法官指，法庭若不理會有勝算的挑戰，無疑對法治核心造成打擊，遂裁定申請人勝訴，答辯人需支付訴費。

郭卓堅於庭外表示，是次司法覆核獲得勝訴，全港市民均是最大勝家，若政府計劃修例的話，他將會再次申請覆核，並形容是次勝訴代表公義得到伸張。郭表示對於獲判勝訴後感到開心，指「今晚應該好好瞓」。

郭一方日前陳詞質疑於現行防疫規例下，醫衞局局長無權決定涉事「免針紙」是否有效；政府一方則指，由於疫情使本港公共衛生進入緊急狀態，防疫規例給予局長廣泛權力。

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記者：梁錦麟