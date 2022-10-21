【免針紙案】政府拒接納2萬「免針紙」　郭卓堅申覆核獲判勝訴

▲ 郭卓堅勝訴，法官指政府無權推翻涉事「免針紙」，頒令撤銷決定，政府一方兼須付訴費。（陳國峰攝）

郭卓堅就醫衞局局長不接受由7名被捕醫生涉發出之2萬張問題「免針紙」申請司法覆核，聆訊昨(20日)於高院進行。郭一方質疑於現行防疫規例下，醫衞局局長無權決定涉事「免針紙」是否有效；政府則指，由於疫情使本港公共衛生進入緊急狀態，防疫規例給予局長廣泛權力。法官今（21日）頒下判詞，裁定郭卓堅勝訴，法官指政府無權推翻涉事「免針紙」，頒令撤銷決定，政府一方兼須付訴費。

申請人郭卓堅；答辯人醫務衞生局局長盧寵茂。

郭一方日前陳詞時指，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章中列明，持「免針紙」的人可獲豁免進入處所，若局方廢除免針紙屬「走後門（Back Door)」。此外，涉事兩萬張「免針紙」中，有部分或屬真確，局方不能在未有試圖核實全部「免紙針」的真偽下，一刀切否定「免針紙」的效力。

律政司一方指，由於疫情使本港公共衛生進入緊急狀態，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》給予答辯人廣泛權力，不接納持涉事「免針紙」人士進入處所。

法官早前已頒下臨時禁制令，暫緩涉案「免針紙」失效之決定，直至另行頒令為止。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟