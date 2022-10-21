  • 26°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 17:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免針紙案】政府拒接納2萬「免針紙」　郭卓堅申覆核獲判勝訴

社會 16:16 2022/10/21

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

郭卓堅勝訴，法官指政府無權推翻涉事「免針紙」，頒令撤銷決定，政府一方兼須付訴費。（陳國峰攝）

郭卓堅就醫衞局局長不接受由7名被捕醫生涉發出之2萬張問題「免針紙」申請司法覆核，聆訊昨(20日)於高院進行。郭一方質疑於現行防疫規例下，醫衞局局長無權決定涉事「免針紙」是否有效；政府則指，由於疫情使本港公共衛生進入緊急狀態，防疫規例給予局長廣泛權力。法官今（21日）頒下判詞，裁定郭卓堅勝訴，法官指政府無權推翻涉事「免針紙」，頒令撤銷決定，政府一方兼須付訴費。

申請人郭卓堅；答辯人醫務衞生局局長盧寵茂。

郭一方日前陳詞時指，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章中列明，持「免針紙」的人可獲豁免進入處所，若局方廢除免針紙屬「走後門（Back Door)」。此外，涉事兩萬張「免針紙」中，有部分或屬真確，局方不能在未有試圖核實全部「免紙針」的真偽下，一刀切否定「免針紙」的效力。

律政司一方指，由於疫情使本港公共衛生進入緊急狀態，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》給予答辯人廣泛權力，不接納持涉事「免針紙」人士進入處所。

法官早前已頒下臨時禁制令，暫緩涉案「免針紙」失效之決定，直至另行頒令為止。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【司法覆核】醫衞局廢除2萬「免針紙」司法覆核案　郭卓堅指有巿民擬加入訴訟
12:43 2022/10/14
【司法覆核】醫衞局廢除2萬「免針紙」司法覆核案　郭卓堅指有巿民擬加入訴訟
【獲批法援】「免針紙」司法覆核周四聆訊　郭卓堅申法援被拒上訴得直
12:03 2022/10/18
【獲批法援】「免針紙」司法覆核周四聆訊　郭卓堅申法援被拒上訴得直
【免針紙案】郭卓堅就2萬「免針紙」失效申覆核　法官押後明天頒布判詞
13:47 2022/10/20
【免針紙案】郭卓堅就2萬「免針紙」失效申覆核　法官押後明天頒布判詞

你可能感興趣

【司法覆核】醫衞局廢除2萬「免針紙」司法覆核案　郭卓堅指有巿民擬加入訴訟
12:43 2022/10/14
【司法覆核】醫衞局廢除2萬「免針紙」司法覆核案　郭卓堅指有巿民擬加入訴訟
【獲批法援】「免針紙」司法覆核周四聆訊　郭卓堅申法援被拒上訴得直
12:03 2022/10/18
【獲批法援】「免針紙」司法覆核周四聆訊　郭卓堅申法援被拒上訴得直
【免針紙案】郭卓堅就2萬「免針紙」失效申覆核　法官押後明天頒布判詞
13:47 2022/10/20
【免針紙案】郭卓堅就2萬「免針紙」失效申覆核　法官押後明天頒布判詞
司法覆核 疫苗通行證 疫苗 新冠肺炎疫情 疫情 郭卓堅

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
18:16 2022/10/20
【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
今日 12:39
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
15:44 2022/10/20
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢