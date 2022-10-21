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【施政報告2022】明年放寬院舍護理員輸入比例　孫玉菡望解決長期人手不足問題：會適用於所有院舍

社會 16:51 2022/10/21

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勞福局局長孫玉菡。（資料圖片）

行政長官李家超近日公布任內首份施政報告，勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）簡介施政報告措施，相關措施可分為八範疇，包括精準扶貧、保護兒童等。施政報告將在明年推出特別計劃，適度容許輸入安老及殘疾院舍護理員，且會放寬輸入比例，亦會精簡審批程序。他指出是次與第五波中的特別安排有所不同，當時是應付短期的需求，且僅適用於私人院舍。

目前構想的特別計劃可以應付長遠的需求，一方面會放寬至所有殘疾人院舍和安老院舍，另外比例會放寬，審批程序亦要精簡。

他還提到，局方推行「共創明“Teen”計劃」，反應熱烈，已招募學生及老師，預計會在十月底有開幕禮。另外，勞福局亦會重組扶貧委員會，希望可以集中資源將研究和識別其他精準扶 貧的目標群組。

保護兒童方面，勞福局會在明年上半年向立法會提交強制舉報懷疑虐兒個案的立 法工作，積極籌備為有關專業的從業 員提供適當培訓，提升他們及早發現和處理個案的能力。另外，局方亦會增加留宿幼兒中心的人手配置及專業支援，以及加強巡查執法。

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責任編輯：袁澍、江麗盈

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