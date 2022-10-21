【兒童疫苗】小朋友發燒抗生素過敏點算好　認清6種情況未必適合接種疫苗

▲ 小朋友有些情況未必適合接種疫苗或需延期。（istock圖片）

本港設有「香港兒童免疫接種計劃」，涵蓋初生BB至小六學生，爸媽可以帶初生至5歲子女到母嬰健康院接種疫苗，而小學生就在學校打針，家長又可以選擇帶小朋友去私家診所醫院。究竟是否所有小朋友都適合接種疫苗？如果打針前不適可以延期？家長不用慌，不妨參考以下資料。

據衞生署「接種疫苗預防傳染病」資料，免疫接種是將疫苗以注射或口服形式注入人體，令身體產生抗體去抵抗疾病，減低感染傳染病的機會，接種疫苗應由初生嬰兒開始，並在適當時間接種某些疫苗的加強劑，以維持免疫力。

在「香港兒童免疫接種計劃」，免費提供免疫接種以預防結核病、小兒麻痺症、乙型肝炎、白喉、百日咳、破傷風、肺炎球菌感染、水痘、麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及子宮頸癌。除了計劃內的疫苗，家長亦可自費讓小朋友到個別私家診所或醫院，接種其他疫苗以預防相關的傳染病。

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6種情況未必適合打針或需延期

究竟是否所有小朋友都適合接種疫苗，衞生署資料指出，大多數兒童都適合接種疫苗，但以下6種情況的孩子未必適合接種疫苗或可延緩日子打針，而大前提是應先由醫生診斷，才決定是否適合接種。

1. 任何免疫力減退的情況，例如先天免疫力失調、患有白血病或腫瘤，以及需要長期服藥或治療，即是如正接受電療、化療或服用類固醇。

2. 上次接種疫苗後出現嚴重反應。

3. 對某些抗生素或其他物質曾出現嚴重的過敏反應。

4. 其他情況因人而異，經由醫生診斷後認為不適宜接種疫苗。

5. 如果小朋友出現發燒，家長應先帶小朋友求醫，待痊癒後才接種疫苗。

6. 兒童有咳嗽或流鼻水可暫緩接種疫苗。一般來說，若兒童感冒病徵，但吃、玩、休息和大便習慣都正常，可接受免疫接種。如家長仍感到擔憂，可暫緩數天，以便有足夠時間觀察情況小朋友。

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責任編輯︰顏紫燕