【Do姐離巢】鄭裕玲親證拒與TVB續約　解釋離巢原因歡迎與其他電視台合作

今日（10月21日）有消息指，Do Do姐鄭裕玲拒續約離開TVB，今天她於商台自己主持的節目《口水多過浪花》開咪親自證實離巢消息，不過明明並非退休，歡迎任何機構找好合作添。

Do姐在《口水多過浪花》指離開TVB原因很簡單：「就是因為已經約滿」，強調沒其他因素，與TVB屬和平分手，大台高層亦尊重她的意見，更向Do姐表示日後有適合節目會繼續合作：「同高層傾過，最後係開心，冇任何hard feelings。」

Do姐表明不退休

雖然她指拒續約沒其他原因，不過她也指因為近3年疫情令其心態上有所改變，覺得有合約很困身，比如去旅行時，可能要履行合約便隨時返港工作：「雖然我覺得佢對我好好，唔適合嘅節目都可以唔做，但係你同公司合作，要有合約精神，唔係想去旅行、想玩幾耐都得。」

而且因為礙於合約，可能不可以做一些自己想做的工作而感可惜，所以決定現在是時候回復自由身，而且亦不會再簽任何長約。

故此Do姐指自己不會退休，在商台仍會繼續做《口水多過浪花》，因為本身鍾意做訪問，又可增進知識，同時電台工作靈活度較大，準備功夫亦相對較簡單，而且電台節目有4個同事，笑言：「如果我想放長假都冇咩所謂。」

歡迎與任何機構合作

至於不同電視台合作，Do姐持開放態度，表明歡迎各機構聯絡她：「Open to all！咩都可以傾，淨係演唱會唔得！」而且更稱：「可以即刻傾，而家即刻可以做，賣廣告可以DM我IG。」

由此看來，平時在《口水多過浪花》常訪問MIRROR、ERROR的Do姐，將來很有可能亮相ViuTV做節目。

不過Do姐也坦言離開TVB總有點不捨，會掛念台前幕後工作人員及藝員同事，但稱：「天下無不散之筵席！」

Do姐被問在TVB多年有何節目是未試過，她稱：「咩都試過，而家渴望有啲喺出面做到。」Do姐透露事前有同助手嘉蘭討論離巢，起初助手叫她再考慮一下，不過最後亦表示支持，她亦再稱只是因為合約期滿， 覺得是「啱timing」離開，並在節目最後送上《Thanks For The Memory》作總結。

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