【2區污水陽性】沙田區及南區污水陽性　港府派約10萬套快測

▲ 兩區污水陽性。（黃建輝攝）

政府今日（21日）表示，在沙田區及南區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應有關地區的病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的地區：

沙田區 — 翠擁華庭、烏溪沙村、新港城及積德里與積存街附近一帶住宅

▲ 污水陽性地區。（政府新聞處）

南區 — 置富花園、置富花園－雅緻洋房、薄扶林花園、薄扶林村及悅海街與鴨脷洲大街附近一帶住宅

▲ 污水陽性地區。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴