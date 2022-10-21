【消費物價】9月通脹率微升1.8%　電力、燃氣及水升幅最大達14.5%

▲ 9月通脹率微升1.8%，受去年同月公屋租金豁免基數低影響。（資料圖片）

政府統計處今日（21日）公布今年9月份的消費物價指數，按年上升4.4%，較8月份的相應升幅1.9%為高。9月份的升幅較大，主要是由於去年同月香港房屋委員會豁免公營房屋租金導致比較基數較低。實際上，剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，基本通脹率在9月份的按年升幅1.8%，與8月份的相應升幅相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至8月止的三個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在二零二二年九月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.5%）、住屋（上升6.4%）、基本食品（上升4.3%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、衣履（上升3.0%）、交通（上升2.1%）、煙酒（上升1.9%）、雜項服務（上升1.4%）和雜項物品（上升0.4%）。

另一方面，綜合消費物價指數在9月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌0.5%）。

政府發言人表示，9月基本消費物價通脹率維持在1.8%的溫和水平。雖然整體通脹率在9月份顯著較高，但這主要是因為去年同月香港房屋委員會豁免公營房屋租金令比較基數偏低所致。細看消費物價指數的個別組成項目，食品和衣履價格繼續錄得相對明顯的按年升幅，能源相關項目價格進一步急升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

雖然在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格將繼續顯著上升，但本地成本壓力大致輕微，在短期內應有助通脹總體而言保持溫和。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：陳麗娜